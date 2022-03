Kleinmachnow

Am Montagmorgen ereignete sich in Kleinmachnow ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Ein VW fuhr auf der Förster-Funke-Allee, als aus der Einmündung Ring am Feld offenbar plötzlich ein rotbrauner Pkw als Linksabbieger kam und dabei die Vorfahrt des VW missachtete. Es kam zu einem Anstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Danach hielt die Unfallverursacherin kurz an, besah sich den Schaden und fuhr dann weiter, ohne mit der Fahrerin des VW Kontakt aufgenommen zu haben. Der festgestellte Schaden betrug über tausend Euro. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Von MAZonline