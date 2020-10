Kleinmachnow

Als es am Mittwoch vorige Woche bei einem Kleinmachnower Seniorenpaar an der Gartentür klingelte, ahnten sie noch nicht, wie schlimm sie in Kürze abgezockt werden sollten. „Ein junger Mann sagte, er habe gerade in der Nähe gearbeitet und gesehen, dass sich auf unserem Dach ein Ziegel verschoben habe. Für 20 Euro würde er uns das schnell richten“, erzählt der 84-Jährige. Später habe der „Handwerker“ erklärt, er müsse Mörtel holen und würde am nächsten Tag weitermachen.

Doch er kam nicht allein zurück. Mit ihm tauchten noch weitere drei oder vier Männer auf, die sich sofort an die Arbeit machten: „Sie rissen mit Gewalt Ziegel ab“, erzählt das Paar, das aus Angst vor Racheaktionen nicht in der Zeitung erkennbar sein, aber doch andere warnen möchte. Um die Schäden – zwei Löcher und einen zerstörten Dachortgang – zu reparieren, sei ein Vertrag nötig, hieß es daraufhin.

Die Schäden an dem Dach wurden durch die „hilfreichen Handwerker“ verursacht. Quelle: privat

Die Kommunikation lief schleppend auf Englisch, die Mitarbeiter gaben an, Schotten zu sein, wozu auch das britische Kennzeichen an dem weißen Lieferwagen passen würde. Was aber vermittelt werden konnte: 10 000 Euro wären fällig, 5000 davon sofort als Anzahlung, schließlich müsse Material gekauft werden. Während seine Frau abgelenkt wurde und gefühlt „überall fremde Menschen herumliefen“, wurde auf den 84-Jährigen massiv Druck ausgeübt: Er solle sich beeilen, das Geld noch rechtzeitig von der Bank holen. „Ich war komplett überfordert“, sagt der Kleinmachnower rückblickend.

Polizei vernimmt zwei Verdächtige

Nach einer unruhigen Nacht entschieden sich die beiden, die Polizei einzuschalten. An diesem Montag wollten die „Handwerker“ weitere 6500 Euro abholen, schließlich müssten alle Dachziegel neu gekauft werden. Tatsächlich tauchte ein bis dahin unbekannter junger Mann auf und erklärte, sein Chef würde später kommen. Dies passierte jedoch nie – er ließ sich wohl von dem nun vor dem Haus geparkten Polizeifahrzeug abschrecken. Was es aber gab, waren noch mehrere Anrufe von ihm. „Wahrscheinlich wollte er hören, dass ich das Geld habe“, denkt der 84-Jährige.

Die Polizei bestätigt die Vorgänge im Wesentlichen. Man habe am Montag zudem anhand von Personenbeschreibungen zwei Männer mit britischer Staatsangehörigkeit im Umfeld des Hauses feststellen können. Die beiden Tatverdächtigen seien vernommen und danach wieder entlassen worden, so Simon Harre von der Pressestelle der Polizeidirektion West. Gegen sie werde nun wegen Betruges ermittelt.

Die Kleinmachnower Senioren sind unterdessen damit beschäftigt, die Ereignisse zu verarbeiten. Der Schock sitzt tief. „Ich habe immer gesagt, sowas kann uns nicht passieren“, sagen sie erschüttert. Den 84-Jährigen trifft es besonders, er ist als Architekt vom Fach. Seine Frau hat in den vergangenen Wochen schon mehrere Betrugsversuche am Telefon abgewendet: Einmal hat es ein falscher Enkel, zweimal haben es falsche Polizisten bei ihr versucht. Nie ist sie darauf reingefallen. Jetzt hat es sie doch erwischt.

„Sobald die einen Fuß auf das Grundstück setzen, hat man schon verloren“

Und sie sind nicht alleine. Dachdeckermeister Heiko Ebert, der seit 25 Jahren in Kleinmachnow seinen Betrieb hat, ist jedes Jahr mit mehreren Fällen wie diesem beschäftigt. „Die machen das schon sehr professionell. Sie schicken einen jungen Kerl, der sagt, er macht das für kleines Geld. Dann muss er Material kaufen.“ Man sei da schnell chancenlos: „Sobald die einen Fuß auf das Grundstück setzen, hat man schon verloren. Einer quatscht und die anderen stellen schon die Leiter hin und fangen zu arbeiten an.“

Er springt dann für die Notreparaturen ein, wie auch in Kleinmachnow. Rund 500 Euro müssen die beiden Senioren vermutlich jetzt noch für die entstandenen Schäden berappen, rund vier Stunden haben die Reparaturen gedauert. Ebert ist nicht glücklich über den unerwarteten Zuverdienst: „Das sind meist Notreparaturen, die gar nicht ins Programm passen.“

Von Konstanze Kobel-Höller