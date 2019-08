Kleinmachnow

Alle vier Honigbienen-Völker des Kleinmachnower Imkers, bei dem die Sporen der Amerikanischen Faulbrut in einem Stock nachgewiesen wurden, sind in diesen Tagen abgeschwefelt, sprich getötet und verbrannt worden. Gemeinsam mit dem Imkerverband der Region Teltow bekämpft das Kreisveterinäramt auf Hochtouren derzeit die meldepflichtige Amerikanische Faulbrut in Kleinmachnow. Anfang der Woche wurde das Sperrgebiet bekannt gegeben, dass sich in einer Entfernung von einem Kilometer Abstand zum Fundort der nachgewiesenen Fäulnis-Sporen befindet. Auslöser der die Brut und damit das ganze Bienenvolk vernichtenden Krankheit ist ein Pilzbefall, der zum allerersten Mal in der Region TKS dank des Faulbrut-Monitoring früh nachgewiesen werden konnte.

„Wir Imker sind verpflichtet jedes Jahr im Sommer eine Honigprobe beim Kreisveterinäramt abzugeben. In diesem Jahr meldete das Amt mir vor zwei Wochen zum ersten Mal den positiven Befund aus Kleinmachnow. Der Schock war groß“, erzählt der Obmann für Bienengesundheit des Imkerverbandes der Region Teltow, Ullrich Schnell. Am Freitag musste der Fachmann sogar zum ersten Mal das Gesundheitsmobil des Landesimkerverbandes einsetzen – zum Desinfizieren. Damit wird dem betroffenen Kleinmachnower Imker geholfen, wenigsten „die Wohnung“ seiner befallenen Bienen zu behalten. „Alles Zubehör und das gesamte Inventar mussten wir bereits verbrennen“, berichtet der äußerst erfahrene Imker Schnell und ergänzt „der Schaden ist nicht zu beziffern, weil außer den Bienen und dem Honig so viel Fleiß und Mühe verloren geht.“ „Die Faulbrut ist das Schlimmste, was Imkern passieren kann“, sagt der Obmann für Gesundheit, Ullrich Schnell, der seit 43 Jahren in Kienwerder 15 Bienenvölkern ein Zuhause gibt. „Diese Seuche auszurotten, ist das Problem“, sagt Schnell besorgt. Denn es müssen sich jetzt dringend alle Bienenhalter im Sperrgebiet melden, auch wenn sie bisher nicht angemeldet ihre Imkerei betrieben haben. Die Ansteckungsgefahr von Stock zu Stock ist bei der für Menschen völlig unbedeutenden Krankheit enorm.

Für Menschen ungefährlich Faulbrut-Monitoring nennt sich die jährliche Überprüfung des Honigs aus eigener Produktion der regionalen Imker durch das Veterinäramt. Es hat das Auftreten der Faulbrut in der Region Teltow-Kleinmachnow-Stahnsdorf (TKS) bisher erfolgreich verhindert. Im Landkreis Elbe-Elster oder in der Stadt Dresden reichen die Sperrgebiete 15 Kilometer weit. Vom Füttern der Bienen mit importiertem Honig wird streng abgeraten. Menschen können Honig mit Faulbrut-Erregern ohne Bedenken verzehren. Hilfe kommt vom Landesimkerverband: 03328/31 93 11.

„Wenn ich in einer Wabe, in der die Brut aufwächst, mit einer Pinzette unter die über der Brut sich befindende Schutzschicht gehe und das, was ich heraushole, kein Gesicht hat, dann habe ich den Befall nachgewiesen,“ beschreibt Obmann Schnell, was er in seinem Stahnsdorfer Bienenhaus nie erleben möchte: Die Amerikanische Faulbrut macht Matsch aus dem Nachwuchs. Übertragen wird sie von erwachsenen Bienen, die sich verirren oder in anderen Stöcken räubern. Die Vernichtung betroffener Völker ist zwingend notwendig, um die gesunden Bienen zu schützen, ermahnt Schnell zur Mitarbeit aller Bienenhalter. „Der jetzt zufällig betroffene Kleinmachnower Imker und alle Mitglieder des Verbandes sind vor allem dankbar für die tatkräftige Hilfe in der Not“, freut sich Schnell über den guten Zusammenhalt im Verein. „Weitere Regionen im Landkreis sind nicht betroffen“, berichtet am Freitag Potsdam-Mittelmark-Pressesprecherin Andrea Metzler. Die elf Imker, die im Sperrgebiet Bienen halten, werden in den kommenden 14 Tagen vom Veterinäramt überprüft. Dazu werden Proben aus dem so genannten Futterkranz der Brut genommen und im Labor untersucht. Sollten weitere positive Befunde auftauchen, wird das Sperrgebiet auf drei Kilometer erweitert.

Von Gesine Michalsky