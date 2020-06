Mit einem Fensterkonzert schließt die Kreismusikschule in Kleinmachnow das Schuljahr am kommenden Samstag ab. Mehr als 40 Beiträge stehen auf dem Programm und sollen das Haus rundum in Musik einhüllen.

Magdalena Brouwer am Alphorn, Clemens Einspanier am Waldhorn, Anton Franz am Fagott und Robert Franz am Alphorn geben einen Eindruck vom Fensterkonzert der Musikschule am Samstag. Quelle: Konstanze Kobel-Höller