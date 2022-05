Mehrere Kritikpunkte gibt Marcel Petri für seinen Rücktritt an, unter anderem ein Schreiben der Gemeindewehrchefin, wonach alle Ortswehren für die sofortige Kündigung der Finanzierungsvereinbarung mit Teltow seien. Diese wird am Dienstag wieder in der Gemeindevertretung Stahnsdorf diskutiert.