Kleinmachnow

Teil eines Kunstprojektes zu werden, das ist für alle Kleinmachnower, die einen Lieblingsplatz im Ort haben und sich gern fotografieren lassen, jetzt möglich. Die Fotografin, Künstlerin und Architektin Corinne Holthuizen-Habermann, vielen gut bekannt als engagiertes Mitglied des Kunstvereins „Die Brücke“, stellte der MAZ ihr neuestes Projekt vor.

Momentaufnahmen in Schwarz-Weiß

Angefangen hat die gebürtige Schweizerin mit der Porträt-Fotografie von Künstlern und Künstlerinnen aus dem Ort im Jahr 2013. Inzwischen erschien der Katalog mit Momentaufnahmen in Schwarz-Weiß aus dem Landarbeiterhaus. Jetzt ist die Kleinmachnower Fotografin mit Porträts von jungen Brandenburgern ins Rennen um den Kunstpreis Brandenburg gegangen, der in diesem Jahr unter dem Motto „Gegensätze“ steht. Dank des zum 17. Mal von der Stiftung Schloss Hardenberg ausgeschriebenen Preises möchte sich die Fotokünstlerin künftig nur noch der Porträtfotografie widmen. „Ich möchte Menschen zusammenbringen, und zwar gern auch recht gegensätzliche“, erzählt sie.

Anzeige

Kate, Laura und Noa. Die drei jungen Frauen hatte Corinne Holthuizen-Habermann für ihre Bewerbung um den Brandenburgischen Kunstpreis 2020 fotografiert, der in diesem Jahr zum 17. Mal ausgeschrieben wurde und unter dem Motto „Gegensätze“ stand. Quelle: Repro Gesine Michalsky

Porträts erzählen eine Geschichte über ein Leben und das ohne viele Worte. Die verschiedenen Lebenseinstellungen erforscht die Kleinmachnowerin mit denselben drei Fragen, die sie allen stellt. Rund eine halbe Stunde dauert der Einsatz für das bleibende Erinnerungswerk.

Auf den Spuren der Vergänglichkeit

In ihrem Wohnzimmer, das auch gleichzeitig ihr Showroom ist, zeigt sie gern ihre Vielseitigkeit an der Kamera. Die Motive stammen nicht nur aus Kleinmachnow – Beobachtungen brachte sie aus China oder Kuba mit, sie sind aus dem Flugzeug aufgenommen oder frühmorgens, wenn die ersten Sonnenstrahlen erscheinen. Spuren der Vergänglichkeit ziehen sie an. „Nicht nur schöne Bilder möchte ich schaffen, sondern mich auch mit dringenden Fragen beschäftigen, zum Beispiel wie es mit unserer Umwelt weitergeht.“ Wenn sie Fotos von Müllcontainern aus China oder Teltow nebeneinanderstellt, sammelt sich in Teltow bunterer Abfall. Sie tauscht und repariert viele Dinge lieber im Freundeskreis, als sie neu zu kaufen und wegzuschmeißen, erzählt sie.

Kamera als Brücke zu den Kleinmachnowern

In Venedig hat Holthuizen-Habermann es mit farblich brillant getroffenen Mittelmeer-Fotos in eine Ausstellung geschafft. Ihre Lieblingsaufnahmen zieht sie auf exzellente Materialien wie Aluminium oder Holz; die Rahmen sind ihr genauso wichtig wie das richtige Passepartout.

Kleinmachnow ist seit 20 Jahren ihre neue Heimat. „Mit meinem Engagement im Kunstverein ,Die Brücke’ an der Seite von Rainer Ehrt habe ich viele Menschen und damit meine neue Heimat zu schätzen gelernt“, sagt sie. „Die Kamera ist dabei meine Brücke zu den Kleinmachnowern.“

Die Kunstgalerie ist ein Hingucker

„Abstand“ hieß die jüngste Ausstellung im Landarbeiterhaus am Zehlendorfer Damm 200. Außen auf den Fenstern klebten ihre Foto-Porträts als große Folien, und das alte Gemäuer der kommunalen Kunstgalerie verwandelte sich in einen Hingucker. „Mir ist es wichtig, meine Aufgabe als Fotografin auch politisch zu sehen“, erklärt sie.

Die jüngste Ausstellung der Fotografin „Abstand“ ist an der Fensterfront des „Z200“, des ehemaligen Landarbeiterhauses im Zehlendorfer Damm 200 in Kleinmachnow, zu sehen. Quelle: Gesine Michalsky

2018 begann sie nach dem Abitur ihrer beiden Kinder, deren Freunde zu fotografieren. „Mich hat die Umbruchsituation fasziniert, in der sich die jungen Leute befanden“, sagt Holthuizen-Habermann, „und ihr Interesse an ihrer Umwelt und dem Willen, vieles zu verändern“. Jetzt möchte sie vor allem ältere Kleinmachnower vor die Kamera holen und ihnen drei Fragen stellen. Welche, das verrät die Künstlerin aber noch nicht.

Weitere Infos unter www.holthuizen-fotografie.de

Von Gesine Michalsky