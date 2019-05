Kleinmachnow

Einen Besucherrekord im vorigen Jahr vermeldete das Freibad Kiebitzberge in einer Bilanz an die Gemeindevertretung zu ihrer letzten Sitzung. Schon im ersten Monat nach der Neueröffnung am 2. Juni wurde ein Plus von 10 000 Gästen registriert, im Juli waren sogar 51 458 statt 13 135 im Jahr zuvor im Bad. Insgesamt besuchten 171 000 Menschen aus der Region das Freibad während seiner Öffnungszeit. Auch der Umsatz stieg entsprechend – von 155 000 Euro im Jahr 2017 auf fast das Doppelte mit 302 000 Euro. Das Bad war vor Saisoneröffnung für rund 4,5 Millionen Euro saniert worden.

Schulschwimmen leicht rückläufig

Beim Schulschwimmen wurde ein leichter Rückgang verzeichnet: Hier hatten im Jahr 2017 noch 1940 Kinder und Jugendliche im Freibad Kiebitzberge Schwimmen gelernt, während es 2018 nur 1701 waren. Der Einbruch ist vor allem auf eine geringere Teilnahme des Weinberg Gymnasiums Kleinmachnow zurückzuführen, erklärte Schmidt. Die Sauna zeigte ebenfalls gute Besucherzahlen, musste jedoch im Sommer leichte Rückgänge hinnehmen. „Auch das kommunale Klimaschutzmodell läuft, wir speisen Wärme in die Becken und die Niedrigtemperaturbereiche in der Sauna ein“, so Schmidt. Um über das solare Wärme-Modellprojekt zu informieren, veranstaltet das Freibad regelmäßig kostenlose Führungen, die nächsten beiden finden jeweils am Sonntag, 26. Mai und 9. Juni, um 15 Uhr, statt (Treffpunkt: Freibad-Kasse am Eingang).

Kritik an höheren Eintrittspreisen

Gemeindevertreter Roland Templin (BiK) kritisiert trotz – oder gerade wegen – der guten Zahlen Erhöhungen bei den Eintrittspreisen: „Das ist das allerletzte Mittel bei einem subventionsgestützten Freibad.“

Von Konstanze Kobel-Höller