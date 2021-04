Werder

In Teltow und Werder haben sich in Potsdam-Mittelmark bisher die meisten Menschen mit Corona infiziert. Werder zählt mit 47 mit Abstand die meisten Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 im ganzen Landkreis, Teltow folgt mit 27. Am Sonntag gedenken Gemeinden und Städte im Potsdamer Umland den Verstorbenen der Pandemie und schließen sich damit einer bundesweiten Aktion an.

„Wir sind mit unseren Kirchengemeinden dem Aufruf des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, ein Zeichen für die Opfer der Pandemie und die Hinterbliebenen zu setzen, sehr gern gefolgt“, sagt Werders Bürgermeisterin Manuela Saß (CDU). Vor den öffentlichen Gebäuden der Stadt ist Trauerbeflaggung angeordnet.

Andacht in der Heilig-Geist-Kirche

Pfarrerin Almut Gaedt und Pfarrerin Linda Jünger, Franziska Lippert vom Ortsausschuss Maria Meeresstern und Militärpfarrer Michael Schröder werden mit Bürgermeisterin Saß und dem 1. Beigeordneten Christian Große (CDU) eine ökumenische Andacht um 12 Uhr in der Heilig-Geist-Kirche Werder abhalten. Stellvertretend für alle Mitbürger werden Steine und Rosen niedergelegt und für jede und jeden in Werder Verstorbenen eine Kerze entzündet.

„Bei allen Diskussionen über die Pandemie-bedingten Einschränkungen gilt es, die Verstorbenen und das Leid der Hinterbliebenen nicht aus den Augen zu verlieren“, so die Bürgermeisterin weiter. „Viel zu oft sind Menschen ohne den Beistand ihrer Nächsten von uns gegangen. Auch deshalb ist das gemeinsame Innehalten am Sonntag wichtig.“

„Alles Vertraute zerbricht“

„Wenn wir Tag für Tag erleben, dass alles Vertraute zerbricht und der Tod entsetzliche Abbrüche in unsere Freundschaften, in unsere Familien und unsere Kontakte reißt und wir unausweichlich spüren, wie verletzlich wir sind, finden wir im Gebet Nähe und die Verbundenheit zueinander“, so Pfarrerin Linda Jünger von der evangelischen Heilig-Geist-Kirchengemeinde, die auch im Namen der evangelischen Kirchengemeinden des Pfarrbereichs Töplitz und des Pfarrbereichs Plötzin, der evangelischen Kreuz-Kirchengemeinde Bliesendorf und des evangelischen Militärpfarramts Schwielowsee spricht.

„Die Pandemie, die wir schon seit einem Jahr weltweit und auch bei uns erleben, hat zahlreiche Opfer gefordert„, sagt Pfarrvikar Fernando Diez Mateos von der Maria Meeresstern. „Viele Familien haben ihre Lieben verloren, auch ohne die Möglichkeit Abschied zu nehmen. Viele schauen mit Schmerz in die Vergangenheit und mit Sorge in die Zukunft. Im jetzigen Moment und aus unserem christlichen, katholischen Glauben heraus, wissen wir uns mit allen Leidenden verbunden, unabhängig von ihrer Konfession oder Weltanschauung.“

Die Heilig-Geist-Kirche in Werder (Havel) wird aus Anlass des Gedenktages am 18. April von 10 bis 18 Uhr, die Kirche Maria Meeresstern von 9 bis 17 Uhr und die Kirchen des Pfarrbereichs Töplitz von 10 bis 18 Uhr zum stillen Gedenken, zur Blumenniederlegung und zum Kerzen Entzünden geöffnet sein. Ab 17 Uhr erklingt die Orgel in der Heilig-Geist-Kirche Werder (Havel).

Aktionen in Damsdorf, Beelitz und Kleinmachnow

In Damsdorf wird desgleichen um 10.30 Uhr für die Verstorbenen und deren Hinterbliebene gebetet. In Beelitz werden an diesem Tag verschiedenfarbige Bänder an einen ausgewählten Baum hängen, weil das bunte Band des Miteinanders auch in dieser schweren Zeit zwischen uns nicht abreißen wird.„Auch wenn wir noch nicht zusammenkommen können, werden wir im Wissen umeinander an diesem Tag der Menschen und ihrer Schicksale gedenken“, so Pfarrerin Jünger.

Auch die Gemeinde Kleinmachnow schließt sich dem Gedenken an, wie die Verwaltung mitteilte. Den Hinterbliebenen, denen in dieser Zeit auch die üblichen Trauerrituale verwehrt blieben soll so gezeigt werden, dass sie nicht alleine sind. Die Flaggen vor dem Rathaus Kleinmachnow werden am 18. April ganztägig auf Halbmast wehen. Außerdem bittet Bürgermeister Michael Grubert (SPD) die Kleinmachnowerinnen und Kleinmachnower abends um 18 Uhr, eine brennende Kerze in ein Fenster zu stellen und für eine Minute im Gedenken an die 21 Verstorbenen in der Gemeinde und die Tausenden im ganzen Land innezuhalten.

Von MAZonline/fro