Kleinmachnow

Die Gemeinde Kleinmachnow soll eine Richtlinie zur Förderung von Solaranlagen an Wohngebäuden bekommen. Darum bemühen sich die Grünen in der Gemeindevertretung. Bei der Sitzung im September war der Beschlussantrag in die Ausschüsse verwiesen worden. Nun dürfte er am 4. November wieder auf die Tagesordnung gesetzt werden. „Wir ringen noch um eine Mehrheit“, sagte die Grünen-Fraktionsvorsitzende Alexandra Pichl. Zum Start des Förderprogramms sollen in den Haushaltsentwurf für das kommende Jahr 200 000 Euro an Finanzmitteln eingeplant werden.

Stromverbrauch steigt

Die Grünen wollen mit ihrer Initiative zum Klimaschutz auf kommunaler Ebene beitragen. Sie verweisen auf eine Abfrage beim Netzbetreiber Edis. Demnach hat sich der Stromverbrauch allein im Bereich der nach Standardprofil gemessenen Verbrauchsstellen von 2019 zu 2020 um 29 Prozent erhöht. Die Messung umfasst im Wesentlichen Anschlüsse bis zu einem Verbrauch von 100 000 Kilowattstunden pro Jahr, also den privaten Bereich sowie kleinere und mittlere Gewerbe.

Nur 290 Solaranlagen in Kleinmachnow

Bei den Großgewerbekunden, deren Verbrauch nach einem anderen Messverfahren ermittelt wird, stieg der Mehrverbrauch nur leicht, nämlich um 2,8 Prozent. Die Grünen verweisen auch auf Angaben der Bundesnetzagentur. Denen zufolge gibt es in Kleinmachnow lediglich 290 Solaranlagen. Der Anteil der erneuerbaren Energien am Gesamtstromverbrauch liege bei nur 6,3 Prozent.

Alexandra Pich, Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen in Kleinmachnow. Quelle: Marlies Schnaibel

Ursache für den höheren Stromverbrauch ist nicht zuletzt die Förderung von Elektroautos und Wärmepumpen. „Es kann nicht sein, dass Kleinmachnow die Emissionen im Bereich Verkehr und Wärme senkt, ohne selbst die Möglichkeiten auszunutzen, den zusätzlich benötigten Strom zu generieren“, heißt es in der Begründung des Beschlussantrags der Grünen.

Auch Mieter sollen profitieren

Mit einer breiten Staffelung der Förderbereiche sollen die Einwohner angesprochen werden, selbst Strom zu erzeugen, speziell die Mieter von Wohnungen auch mit steckerfertigen Photovoltaik-Modulen, sogenannten Balkonkraftwerken. Im Mittelpunkt stehen aber die Dächer. Die Solarmodule seien inzwischen nicht mehr so schwer wie in den Anfangsjahren der Technik, erläutert Alexandra Pichl. Selbst viele Flachdächer seien geeignet, die Anlagen zu tragen. Auch am Aussehen habe sich was getan.

Das Beratungsportal Solarheld erläutert dazu: Wer die Optik einer herkömmlichen Photovoltaik-Anlage nicht mag, könne als Alternative unauffällige Solardachziegel nutzen, um Strom zu gewinnen. Allerdings müsse jeder Dachziegel einzeln verlegt und verkabelt werden, was sich in den Kosten niederschlage. Preisgünstiger sind sogenannte In-Dach-Photovoltaikanlagen; die großflächigen Module erfordern untereinander nur wenige Anschlüsse.

Die Kleinmachnower Grünen haben mit ihrem Vorstoß zur Solardach-Förderung eine Idee aus Nordrhein-Westfalen aufgenommen. In der 20 000-Einwohner-Gemeinde Hiddenhausen war das Förderprogramm unter dem griffigen Titel „Spar mit Solar“ im Sommer dieses Jahres angelaufen. „Der erste Fördertopf, 40 000 Euro, war nach sieben Wochen aufgebraucht“, sagte der Klimamanager der Gemeinde, Johannes Poida, der MAZ.

Von Stephan Laude