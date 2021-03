Hausärzte impfen gegen Corona: Teltow bekommt Pilotpraxis

Potsdam-Mittelmark

Insgesamt fünf Arztpraxen wurden im Landkreis Potsdam-Mittelmark ausgewählt, um an dem Corona-Impf-Pilotversuch des Landes teilzunehmen. Der MAZ liegt nun die Liste vor, welche Kommunen den Zuschlag für diese Praxen bekommen haben und hat auch schon mit dem ersten betroffenen Arzt gesprochen.

„Ja, wir sind Pilotpraxis“, freut sich Fabian Moebius, Arzt im Teltower Gesundheitszentrum des evangelischen Diakonissenhauses. „Wir wissen aber noch gar nichts, außer, dass wir mit geringen Mengen von Impfstoff beliefert werden, um die Abläufe zu testen.“ Bereite vorige Woche hatte die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg (KVBB) bekanntgegeben, dass die Modellpraxen vorerst nur rund 100 Impfdosen pro Woche erhalten werden, „obwohl diese gern viel mehr impfen würden.“

Fabian Moebius ist Internist und Hausarzt im Gesundheitszentrum Teltow. (Foto entstand vor Corona) Quelle: privat

Starten wird Moebius voraussichtlich am 22. März. Seinem Verständnis nach soll er nur seine eigenen bestehenden Patienten impfen, sicher auch nach der Priorisierung, vermutet er. In dem Gesundheitszentrum ist der Hausarzt und Internist, der ausgebildeter Molekularbiologe und Biochemiker ist, seines Wissens nach der einzige, der eine entsprechende Mitteilung erhalten hat. Nun geht es darum, weitere Informationen abzuwarten.

Vorige Wochen hatten ärztliche Initiativen in Bad Belzig und Werder versucht, Impfzentren aufzubauen, in denen jeweils mehrere 100, in Werder rund 1000 Menschen, wöchentlich gegen Covid-19 immunisiert werden hätten können. Dafür reiche allerdings der Impfstoff gar nicht aus, so Christian Wehry, Pressesprecher der KVBB. „Es ist eine Mär, dass im Land Impfstoff in größerer Menge im Kühlschrank lagert. Alles, was vorhanden ist, ist für März verplant. Der Flaschenhals sind weiter die Impfstofflieferungen, die wir erhalten.“

Beide Versuche konnten nicht an den Start gehen, weil sie keine Genehmigung von der KVBB erhielten. Stattdessen wurde in Bad Belzig die Praxis einer der Initiatorinnen, Eva-Marie Schulze-Köhn, und ihrer Kollegen, als eine der ersten vier Pilotpraxen in Brandenburg ausgewählt. Werder ist neben Teltow nun bei den nächsten 50 mit dabei, ebenso wie Treuenbrietzen und Beelitz.

Von Konstanze Kobel-Höller