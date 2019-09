Kleinmachnow

Mit einem voraussichtlichen Minus von 1,27 Millionen Euro geht Kleinmachnow in die Haushaltsdebatten für das Jahr 2020. Es würden zwar „ordentliche Erträge“ vor allem aus den Steuern erwartet, so die Kämmerin Doris Braune bei der ersten Präsentation des Budgets im Bauausschuss. So rechnet sie etwa mit einem Pl...