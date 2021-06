Der Wasser- und Abwasserzweckverband „Der Teltow“ appelliert an die Bevölkerung in Kleinmachnow, Teltow und Stahnsdorf, in den nächsten Tagen auf die Bewässerung der Gärten zu verzichten. Der Wasserverbrauch ist derzeit so hoch, dass es zu Versorgungsproblemen führen kann.