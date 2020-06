Kleinmachnow

Zu einem schrecklichen Übergriff dürfte es Sonntagnacht in Kleinmachnow gekommen sein: Eine junge Frau soll Opfer einer Vergewaltigung im Wald nahe des Panzerdenkmals in Dreilinden geworden sein.

Gegen 22 Uhr wurden zahlreiche Bewohner in Zehlendorf und Kleinmachnow auf einen Polizeihubschrauber aufmerksam, der mehr als eine Stunde lang die Region abflog. Dies sorgte auch für Diskussionen auf Facebook – bereits hier kam die Information auf, es sei wohl ein junge Frau vergewaltigt worden und nun werde der Täter gesucht. Ein anderer Poster schrieb, dass ein Mädchen vermisst werde. Mehrere User fühlten sich gestört, beschwerten sich, dass sie durch den Lärm des Hubschraubers nicht schlafen konnten.

Frau wurde als vermisst gemeldet

Montagfrüh wurde dann der schreckliche Grund für den Einsatz bekannt: Am frühen Abend. etwas vor 18 Uhr, war eine 27 Jahre alte Frau zum Joggen in den Wald zwischen Kleinmachnow und Berlin aufgebrochen. Als sie auch deutlich nach dem vereinbarten Zeitpunkt nicht nach Hause gekommen war, hatte Angehörige sie um 21 Uhr als vermisst gemeldet.

Da die Gefährdungsbewertung ergab, dass alles auf eine hilflose Lage hindeute – eine Joggerin werde kein neues Leben anfangen und es sei auch keine suizidale Absicht anzunehmen gewesen, so Polizeisprecher Oliver Bergholz von der Direktion West in Brandenburg an der Havel – rückte die Polizei an, um die notwendigen Daten bei der Familie aufzunehmen. Doch in dem Moment, als die Suche nach der 27-Jährigen gestartet werden sollte, tauchte die Vermisste vor Ort auf – verletzt, mit sichtbaren Hautabschürfungen und unter Schock, so Polizeisprecher Oliver Bergholz von der Direktion West in Brandenburg an der Havel.

Neben der Polizei aus Brandenburg waren auch Kollegen aus Berlin und der Bundespolizei im Einsatz. Quelle: Julian Stähle

Sie erzählte, sie sei beim Laufen von einem Unbekannten überfallen und ins Gebüsch gezogen worden. Dort habe er sich an ihr vergangen. Nach einiger Zeit habe sie sich von ihm befreien und nach Hause laufen können. Die Frau wurde medizinisch versorgt und dann mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht, wo sie auch gerichtsmedizinisch auf Spuren untersucht wurde. Über die genauen Verletzungen werde aus ermittlungstaktischen Gründen und aufgrund des Persönlichkeitsschutzes keine Auskunft gegeben, so Bergholz.

Der Täter soll laut Beschreibung der Polizei rund 25 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und schlank sein. Er soll einen leicht gebräunten Teint und braune Augen haben. er trug eine blaue Jogginghose und hatte einen orangen Rucksack bei sich. Er sprach schlecht Deutsch und hatte laut Aussage der Betroffenen einen osteuropäischen Akzent.

Der Wald wurde auf Spuren und nach dem Täter durchsucht. Quelle: Julian Stähle

Die Polizei suchte nicht nur mit dem Hubschrauber nach dem Täter, sondern auch mit einem Hund im Wald nach ihm und weiteren Spuren. Beteiligt waren auch die Berliner und die Bundespolizei. Bislang sei die Suche allerdings erfolglos geblieben, so Bergholz.

Im August 2018 hatte es in Kleinmachnow bereits ähnliche Übergriffe auf Frauen gegeben. Damals hatte ein 24-Jähriger versucht, am Teltowkanal eine 22-Jährige ins Gebüsch zu drücken. Sie konnte sich jedoch rechtzeitig befreien. Bereits wenige Tage zuvor war an der gleichen Stelle eine 21 Jahre alte Frau nur knapp einer Vergewaltigung entkommen. Beide Opfer identifizierten im Anschluss denselben Mann als Täter, der in der Folge in U-Haft genommen wurde.

Von Konstanze Kobel-Höller