Kleinmachnow

Zarte Bande nach Namibia strickt zurzeit eine Initiative in Kleinmachnow. Geht es nach den engagierten Bürgern, soll daraus eine kommunale Partnerschaft ins südafrikanische Land werden.

Einen ersten Eindruck soll im September eine Ausstellung über Namibia und die Geschichte des Landes im Jägerstieg bieten. Und das Thema schlägt Wellen. Kürzlich erst hat die Bundesregierung den Völkermord an Herero und Nama im 20. Jahrhundert anerkannt – eine umstrittene Entscheidung, weil die betroffenen Volksgruppen selbst nicht am Verhandlungstisch saßen.

Die Kleinmachnower Initiative strebt eine Städtepartnerschaft mit Keetmannshoop im Süden Namibias an. Gefördert von der Bundesregierung könnten die gegenseitigen Anbahnungsbesuche auch finanzierbar sein, berichtete Heiner Naumann, ein Sprecher der Initiative, schon einmal im Kultur- und Sozialausschuss. Dort war die Reaktion verhalten, aber Bürgermeister Michael Grubert (SPD) unterstützt das Projekt für das er den Status „Partnerschaft in Vorbereitung“ vorschlägt. Er will am Donnerstag die Gemeindevertretung über den Stand des Vorhabens informieren. Der Wunsch nach Austausch sei von namibischer Seite da. Grubert hat mit der Bürgermeisterin von Keetmanshoop und Vertretern der Initiative bereits per Videoschalte gesprochen.

Der Köcherbaum ist eine der charakteristischen Pflanzen der Wüsten Namibias. Bis zu zehn Meter hoch wird er. Jägern, die seine Äste aushöhlten und als Behälter für ihre Jagdpfeile benutzen, verdankt er den Namen. Quelle: Hess/DN

Zwei Gemeindevertreter, der SPD-Fraktionsvorsitzende Bernd Bültermann und Thomas Singer (Linke), gehören der Initiative an, die sich 2019 mit dem Ziel gebildet hat, die Partnerschaft mit dem über 10.000 Kilometer entfernten Keetmanshoop vorzubereiten. Bülterman sagte auf Nachfrage aber auch, dass die bisherigen Partnerschafts-Bemühungen mit der polnischen Stadt Schweidnitz weiterhin unbedingt Vorrang hätten.

15 Aktive, darunter Cornelia Behm und Axel Mueller (Bündnis 90/Grüne), stehen hinter dem Projekt unter dem Dach des Heimat- und Kulturvereins Kleinmachnow. Experte der Initiative ist der Kleinmachnower Heiner Naumann, der viele Jahre das Büro der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) in Windhoek, der Hauptstadt Namibias, geleitet hat. Die beiden Hauptstädte Berlin und Windhoek pflegen bereits eine Partnerschaft.

Eine besondere Beziehung

Namibia ist geprägt vom deutschen Kolonialismus und der Aufgabe, das schwierige Erbe zu bewältigen. 90.000 Tote unter den Herero und Nama forderte der Aufruf der deutschen Machthaber 1906, die Ethnien auszulöschen – der erste Völkermord des Jahrhunderts.

Am 9. September startet im Jägerstieg mit einem Jahr coronabedingter Verspätung die Ausstellung „Namibia und Deutschland – aktuelle Aspekte einer besonderen Beziehung“ der Deutsch-Namibischen-Gesellschaft.

Die Bundesregierung bezeichnet die Kommunen als unverzichtbare Partner in der Zusammenarbeit, schreibt Naumann in einer Präsentation, die allen Gemeindevertretern zugegangen ist. Ziel des Bundesentwicklungsministeriums sei es, die kommunale Zusammenarbeit zur Normalität zu machen, schreibt der Afrika-Kenner weiter. Damit das kommunale Handeln „global nachhaltig“ ist, werden Partnerschaften gefördert.

Ziel für Kleinmachnow sei, ein Deutschlandbild der Versöhnung zu vermitteln. Mit einer Schule im 30.000 Einwohner zählenden Keetmanshoop werde bereits über ein gemeinsames Projekt verhandelt, berichtet Dorit Ana Steinborn, Mitbegründerin der Initiative. Die weit entfernte Stadt habe man sich ganz bewusst ausgesucht. Ihr ist Keetmanshoop schnell ans Herz gewachsen. Über den Heimatverein lädt sie jetzt alle ein, in der Initiative mitzumachen.

Von Gesine Michalsky