Ging bei der Pleite der VW-, Audi- und Skoda-Autohäuser am Bahnhof Teltow alles mit rechten Dingen zu? Erst vor wenigen Tagen ist bekannt geworden, dass alle Mitarbeiter ihren Job verlieren (MAZ berichtete). Nun gibt es Anhaltspunkte, dass im Vorfeld der Insolvenz Vermögen zur Seite geschafft wurde, um die Autohäuser wirtschaftlich schlechter dastehen zu lassen. Dass kein Geld für Gläubiger vorhanden ist, könnte sich daher in Zukunft noch ändern.

Der Fall ist komplex, das derzeit drängendste Problem für rund 90 verbliebene der ursprünglich 110 Mitarbeiter: Sie haben für 20 Tage Arbeit im Oktober noch kein Gehalt bekommen und es ist offen, ob sie – auf welchem Weg auch immer – überhaupt noch dafür bezahlt werden. Gekündigt wurden sie zum 31. Dezember, für den Oktober hatte Insolvenzverwalter Stefan Ludwig von der Kanzlei Schultze & Braun Kurzarbeitergeld beantragt.

Insolvenzverwalter Stefan Ludwig ist auf der Suche nach mehr Geld für die Insolvenzmasse. Quelle: privat

Doch das Arbeitsamt lehnte ab, als sich die Gespräche mit möglichen Investoren zerschlugen und damit klar wurde, dass die Arbeitsplätze nicht erhalten werden können. Daraufhin stellte Ludwig die Mitarbeiter ab dem 21. Oktober frei, von da an haben sie Anspruch auf Arbeitslosengeld. Doch die Frage bleibt: Wer zahlt ihr Gehalt für die ersten 20 Oktobertage?

Der Insolvenzverwalter hofft nach wie vor auf das Kurzarbeitergeld. „Der Bescheid des Arbeitsamtes hat uns sehr erschüttert“, sagt Ludwig. „Wir haben umgehend Widerspruch eingelegt und sehen große Chancen, dass am Ende das Geld ausgezahlt wird.“ Der nächste Schritt wäre eine Klage. Sollte auch die scheitern, müssten die Mitarbeiter ihre Ansprüche im Insolvenzverfahren gelten machen und abwarten, ob die Insolvenzmasse ausreicht. Viel Hoffnung macht Ludwig ihnen nicht. „Die ist derzeit nicht ausreichend“, sagt er.

Anhaltspunkte für Vermögensverschiebungen

Umso wichtiger ist es, dass der Insolvenzverwalter die Vermögenslage der Autohäuser genau unter die Lupe nimmt und mögliche Unregelmäßigkeiten in den Büchern und Abläufen aufdeckt – etwa Werte, die in andere, nicht insolvente Unternehmen der Familie oder in Privateigentum verschoben wurden. Schon früh im Verfahren hätten ihm viele Mitarbeiter Hinweise in diese Richtung gegeben, sagt er. Und tatsächlich: „Wir haben Anhaltspunkte dafür gefunden, dass Gegenstände übertragen wurden und sind dabei, diesen nachzugehen“, bestätigt Ludwig gegenüber der MAZ, der in diesem Zusammenhang auch das Wort „Vermögensverschiebungen“ nennt.

Nun steht er kurz davor, die Anfechtungen, die als das „scharfe Schwert des Insolvenzverfahrens“ bezeichnet werden, vorzunehmen. Um die Ermittlungserfolge nicht zu gefährden, möchte er aber keine Details nennen. Nur so viel verrät er dann doch: Es gehe nicht um Millionen, „auf jeden Fall aber um fünf- bis sechsstellige Beträge, die wieder in die Insolvenzmasse zurückgeführt werden könnten“.

Das mittlerweile praktisch leere Betriebsgelände der insolventen Autohaus-Gruppe am Bahnhof Teltow. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Inhaber Rudi Häusler, der selbst als Gläubiger mehr als eine halbe Million Euro Ansprüche an die Insolvenzmasse stellt, weil er seinem Autohaus einen Kredit gegeben haben soll, möchte in Ruhe gelassen werden und kommentiert auf MAZ-Anfrage nur: „Ich habe keine Ahnung davon. Ich weiß überhaupt nicht, was da gemacht wird.“ Sein Sohn Tobias Häusler, bis Ende Februar Geschäftsführer des Autocentrum am Bahnhof Teltow (Skoda) und Prokurist der beiden anderen Autohäuser, versichert gegenüber der MAZ: „Da ist nichts auffällig oder verrückt.“

Unklar ist laut Ludwig derzeit noch, ob sich in der Folge auch strafrechtliche Konsequenzen ergeben könnten. Doch mehrere ehemalige Mitarbeiter, die sich an die MAZ gewandt haben, sind sich sicher: „Der Laden hat gebrummt, es war nie zu wenig Arbeit da.“ Dennoch sei nie Geld übrig gewesen und seit Jahren nicht mehr investiert worden. „Sie haben nicht mal mehr einen Besenstiel gekauft – das zeugt davon, dass man nichts mehr plant.“

Schlechte Atmosphäre zwischen Chef und Mitarbeitern

Mitarbeiter hätten die Arbeitskleidung selbst mieten müssen, zu den Arbeitsschutzschuhen habe es nur minimale Zuschüsse gegeben, selbst die Gebäudereinigung sei eingespart worden und von Kollegen übernommen werden müssen. Ein ehemaliger Abteilungsleiter sagt: „Ich sollte Sachen machen, gegen andere Mitarbeiter agieren, da konnte ich nicht mehr in den Spiegel schauen.“

Auch ein Betriebsrats-Mitglied spricht von einer dramatisch schlechten Arbeitsatmosphäre. Seit Jahren habe der Chef einen „Krieg gegen die Mitarbeiter“ geführt. Innerhalb von nur vier Jahren hätten 60 Mitarbeiter gekündigt, davor habe man mit Stammpersonal gearbeitet. Als es so schlimm wurde, dass manche von ihnen weinend aus Besprechungen kamen, weil sie beschimpft und angeschrien worden seien, mehrere wegen Burn-outs nicht mehr zur Arbeit kamen, wurde 2014 schließlich der Betriebsrat gegründet. „Das war ein absoluter Dorn im Auge der Familie.“ Viele Stunden habe man versucht, den Chefs Ideen zu präsentieren, wie der Betrieb zukunftsfähig aufgestellt werden könnte. Vergeblich.

Das VW-Autohaus Teltow am Bahnhof ist in Insolvenz. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Die Mitarbeiter – manche von ihnen waren mehr als 20 Jahre mit dabei – sind sauer und enttäuscht. Es hätte Interessenten gegeben, die ihre Jobs gesichert hätten, in zwei Varianten waren auch Mitarbeiter beteiligt. Insolvenzverwalter Ludwig bestätigt, dass am Ende zwei Investoren mit guten Chancen zur Aufrechterhaltung der Stellen vorhanden waren, schließlich sei sogar eine Handschlag-Vereinbarung geschlossen worden. Gescheitert sei es dann allerdings an der Familie des Autohaus-Inhabers. Sie wollte das knapp 30 000 Quadratmeter große Areal nicht an den Interessenten des Insolvenzverwalters verkaufen, das wiederum wäre aber Bedingung für den Erhalt der Jobs gewesen. Angeblich hätten sie einen anderen Investor an der Hand, der dort kein Autohaus betreiben wolle. Auf MAZ-Anfrage erklärt Tobias Häusler hingegen: „Die Grundstücke sind noch nicht verkauft.“ Man habe zwar einen Interessenten, über dessen Pläne könne er aber noch nichts sagen. Soweit sei man noch nicht mit den Gesprächen.

Grundstücke liegen im Außenbereich

Die Fläche liegt wenige Schritte hinter der Stadtgrenze von Teltow in Großbeeren im Außengebiet – jede Baumaßnahme ist nur mit einem Bebauungsplanverfahren möglich. Die Gemeinde selbst hat laut Auskunft von Lutz Ritter (Leiter Bau- und Planungsamt) noch keine Entwicklungspläne für das Areal, das im Entwurf des Flächennutzungsplanes als gewerbliche Baufläche dargestellt ist. Sollten die Grundstücke verkauft werden, müsse geprüft werden, ob Großbeeren ein Vorkaufsrecht hat. Gegenüber ist gerade eine B-Plan-Neuaufstellung vorgesehen. Dort soll der „Birkenhain“ vom Mischgebiet zum hauptsächlichen Wohngebiet werden.

Von Konstanze Kobel-Höller