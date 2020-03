Nach der Genehmigung des Einsatzes von Unterschallmunition in Stahnsdorf und Kleinmachnow gibt es nun erste Reaktionen auf die Bewilligung. Während die einen befürchten, dass dadurch die Gefahr für die Jäger größer wird, sehen die anderen in den Spezialkugeln eine weitere Möglichkeit, der Überpopulation von Schwarzwild in der Region zu begegnen.