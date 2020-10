Jagdpächter: Kampf gegen Schweinepest ist „Kampf gegen Windmühlen“

Stahnsdorf/Kleinmachnow

Herbstzeit ist Wildzeit – das merken die Einwohner von Kleinmachnow und Stahnsdorf auch wieder daran, dass Nacht für Nacht Wildschweine Gärten und Grünflächen umgraben. Wie es in diesem Jahr den Jägern geht, ob die nahende Schweinepest ihre Arbeit verändert hat und ob es in der Region doch noch die Bogenjagd geben wird, das beantworten wir hier.

Wie viele Wildschweine bewegen sich ungefähr durch die Region?

Jagdpächter Peter Hemmerden schätzt die Zahl aufgrund jahrelanger Beobachtung auf 50 bis 100 Stück in der Region Teltow, Kleinmachnow, Stahnsdorf, Güterfelde und Zehlendorf. Wie viele Rotten das sind, kann er nicht sagen. Diese seien fünf bis 20 Tiere stark und würden sich durchaus auch umbilden. Rund 50 Tiere wurden von Hemmerden und seinen Männern in diesem Jagdjahr seit April schon geschossen.

Wie läuft die Jagd derzeit?

Da die Felder abgeerntet sind, suchen die Wildschweine aktuell wieder ihr Futter verstärkt in den Orten. Hier finden sie in diesem Jahr wieder „brutal viel“ Futter in Form von Eicheln. Das führt dazu, dass die Tiere an den gezielten Fütterungen („Kirrungen“) der Jäger nicht interessiert sind und daher auch nicht an bestimmte Stellen gelockt werden können. Dazu kommt, dass das Laub noch nicht gefallen ist, was die Sicht verschlechtert, erklärt Hemmerden. Es würden zwar Schweine geschossen, aber der Aufwand sei groß, es vergehe kein Abend, an dem nicht ein bis drei Jäger unterwegs seien.

Machen sich die Gegner noch bemerkbar?

Ja, neben den vier Hochsitzen, die bereits umgeworfen, abgefackelt oder beschädigt wurden, beklagen die Jagdpächter auch die Zerstörung aller drei Futteranlagen, die sie in Kleinmachnow und Stahnsdorf in Betrieb hatten. Der Schaden beträgt rund 500 Euro, Anzeige wurde keine erstattet, da es ohnehin keinen Sinn mache, so Hemmerden. In einem Fall wurde der Täter fotografiert – vermummt, mit einer großen Axt in der Hand.

Mit der Axt gegen eine Futtermaschine. Quelle: privat

Ein anderes Mal traf der Jagdpächter auf ein paar Kinder, die sich gerade an der Kirrung zu schaffen machten. Böse Menschen würden die Tiere fangen und töten, wurde ihm erklärt. „Es sind nicht nur militante Gegner, sondern auch fehlinformierte Bürger“, so der Jäger. Auch Lebendfallen wurden in der Vergangenheit schon zerstört – nun wird darauf geachtet, dass die Standorte nicht zu bekannt werden.

Hat die Unterschallmunition geholfen?

Hemmerden sagt, er hatte sie vor allem in den ersten beiden Monaten März und April stark im Einsatz. Da habe er im Ortsgebiet rund 20 Wildschweine erlegen können. Seit August sei es ruhiger, es gebe derzeit weniger Hinweise aus der Bevölkerung oder Situationen, in denen er nicht schießen könne, wenn etwa die Tiere bei Berufsverkehr am Straßenrand stehen.

Wie lange darf diese Art der Munition eingesetzt werden?

Die Bewilligung wurde im Frühjahr für ein Jahr und nur für Hemmerden erteilt. Er schreibt monatliche Berichte und hofft, dass von seinen Erfahrungen auch andere profitieren können. Außerdem möchte er eine Verlängerung beantragen.

Wird es einen neuen Anlauf für die Bogenjagd geben?

Auch dieser Antrag war von Hemmerden gestellt, aber vom Ministerium abgelehnt worden, weil sich keine wissenschaftliche Begleitung gefunden hatte. Der jetzige Landwirtschaftsminister Axel Vogel ( Bündnis 90/Die Grünen) hatte zudem seine Ablehnung offen kundgetan. Er hätte bisher nicht gehört, dass Vogel seine Meinung geändert hätte, so Hemmerden. Unter diesen Voraussetzungen mache es keinen Sinn, einen neuen Antrag zu stellen. Er, der zweite Jagdpächter und die Jagdberechtigten im Revier würden weiterhin mit allen erlaubten Mitteln an der Eindämmung der Wildschweinpopulation arbeiten.

Wird sich dadurch die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in die Region verhindern lassen?

„Da habe ich keine große Hoffnung“, sagt Hemmerden und bezeichnet die Bemühungen als „Kampf gegen Windmühlen“.

Wie hat sich die Jagd seit Auftreten der ASP in Brandenburg verändert?

Unwesentlich, sagt der Jagdpächter. Es gebe relativ viele Treffen mit Experten, die den Jägern die Abläufe etwa beim Auffinden von verendeten Tieren erläutern würden. Ansonsten würde es laufen wie bisher. So würden etwa von gesund wirkenden Tieren weiterhin nur stichprobenartig Blutproben entnommen. Erst wenn die ASP ankomme, werde sich vieles ändern.

Welche Folgen hätte die Schweinepest für die Jagd in der Region?

Es gäbe ein Jagdverbot, dessen Sinnhaftigkeit Hemmerden aber in Frage stellt. Er habe die Erfahrung gemacht, dass Wildschweine nach der Bejagung lauffaul wären und sich eher verkriechen als kilometerweit rennen würden. Außerdem fragt er sich, wie man in dieser Region – urban, angrenzend an Berlin – einen Sperrkreis undurchlässig gestalten möchte.

Lässt sich das Fleisch noch verkaufen?

„Das Wildbret wird man immer schwieriger los. Wirtschaftlich gesehen macht das alles gar keinen Sinn“, so Hemmerden. Für ein 40 Kilo schweres Wildschwein bekomme ein Jäger derzeit vielleicht 20 Euro, vor Corona wären es noch das Zwei- bis Dreifache gewesen. Jetzt gebe es einfach weniger Abnehmer etwa in der Gastronomie. ASP wird dem Vertrieb dann endgültig ein Ende machen.

Von Konstanze Kobel-Höller