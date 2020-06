Güterfelde

Das Jagdrevier Güterfelde befindet sich jetzt fest in der Hand der Familie Huckshold. Nachdem Ortsvorsteher Dietrich Huckshold („Wir Vier“) seit Jahren auch die Jagdgenossenschaft des Stahnsdorfer Ortsteils führt, ist sein Sohn Kay seit diesem Frühjahr als neuer Jagdpächter im Revier unterwegs. In einer Ausschreibung der Jagdgenossenschaft Güterfelde hatte sich Huckshold Junior unter letztendlich drei Mitbewerbern für den ehrenamtlichen Job durchsetzen können, den er jetzt erst einmal neun Jahre ausüben kann.

Schwarzwild muss konstant bejagt werden

„Neben der vordergründigen Aufgabe der Jagd sehe ich meine Arbeit vor allem darin, unter anderem Biotope zu schaffen, in die sich das Niederwild wie Fuchs und Fasan, Reh und Hase zurückziehen und vermehren kann. Wir hoffen, damit auch die Wildschäden weiter minimieren zu können“, sagt der Berufsfeuerwehrmann. Vielleicht gelinge es ihm sogar, auch für das Schwarzwild Rückzugsgebiete zu schaffen, um es von den Orten fernzuhalten. Huckshold weiß allerdings auch, dass die Wildschweine konstant bejagt werden müssen, um Schäden auf landwirtschaftlichen, öffentlichen und privaten Flächen erfolgreich abwehren zu können.

Jagdhütte soll neu aufgebaut werden

Sein größter Wunsch ist es, das Rebhuhn wieder im Jagdrevier anzusiedeln, das einst einmal in Güterfelde heimisch war. Auch die frühere Jagdhütte würde Kay Huckshold gern wieder aufbauen. Dann hätte die Jagdgenossenschaft wieder ein Gebäude für jagdliche und jagdgenossenschaftliche Veranstaltungen, die auch den Zusammenhalt der Güterfelder weiter fördern, meint der Jagdpächter.

Fünf Jäger unterstützen den Jagdpächter

Rund 630 Hektar ist Hucksholds Jagdrevier groß. Der übrige Teil der Gemarkung Güterfelde ist anderweitig verpachtet. Dort sind teils der Bund, das Land oder die Berliner Stadtgüter Eigentümer. Bund und Stadtgüter jagen selbst in ihren Revieren. Neben seinen beiden Jagdhunden Dina vom Bischhofstein und Gandalf von der Kathane stehen Huckshold fünf Jäger aus Güterfelde und Stahnsdorf zur Seite, die sich in dem Gebiet gut auskennen. Gern würde der Jagdpächter demnächst seinen Sohn Max als Mitpächter in einer Art Pächtergemeinschaft mit auf die Jagd nehmen, wenn die Genossenschaft dem zustimmt. Der 19-Jährige hat ebenfalls seit Jahren den Jagdschein und hatte bereits einen sogenannten Begehungsschein für Güterfelde – neben anderen Kriterien zwei wesentliche Voraussetzungen, um überhaupt ein Jagdrevier pachten und bewirtschaften zu können.

Die Jagd bleibt die Hauptaufgabe des Jagdpächters und seiner Helfer. Doch auch für die Hege des Wildes ist der Jagdpächter verantwortlich. Quelle: Friedrich Bungert

Verärgert ist der Jagdpächter über die aktuellen Regelungen im Bundesjagdgesetz zur Haftung für Wildschäden an Privateigentum im Revier. Früher hatte dies die Jagdgenossenschaft übernommen. Jetzt haftet Huckshold buchstäblich mit seinem Grund und Boden für einen Schadensausgleich. Er hält ein Umdenken der Politik zugunsten des Jagdpächters für unumgänglich und hofft auf eine Unterstützung vom Land und von der Kommune.

Von Heinz Helwig