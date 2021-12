Region Teltow

Vom Masturbationszimmer in der Teltower Kita bis zu zwei neuen Einrichtungen in der Stadt, vom Begräbnis eines Neonazis im ehemaligen Grab eines früher jüdischen Wissenschaftlers bis zur Verurteilung eines Vergewaltigers, der im Jahr zuvor die Region in Atem gehalten hat, von einem Waschbären, der für einen großflächigen Stromausfall sorgte bis zu vergifteten Hunden – die Region Teltow, Kleinmachnow, Stahnsdorf hat im Jahr 2021 auch neben Corona einiges erlebt. Lesen Sie hier einige der Highlights nach.

Anke Sieber schult ErzieherInnen: „Eine positive sexuelle Bildung bei Kindern braucht einen ungezwungenen Umgang mit kindlicher Sexualität durch die Begleitung und Unterstützung von Erwachsenen.“ Quelle: Madlen Pilz

Januar

Von Masturbationszimmern war die Rede, von Kitas, die Kinder zur Selbstbefriedigung anleiten würden – dabei geht es Anke Sieber vom Verein „Dreist e. V.“ lediglich darum, Erzieher und Erzieherinnen in Sachen frühkindliche Sexualpädagogik fortzubilden. Der Kita-Teltower Eigenbetrieb Menschenskinder nutzte ihr Wissen – und löst damit eine Welle der Empörung vor allem in AfD-Kreisen aus. „Man sollte die Extreme vermeiden, weder überbetonen noch tabuisieren“, empfiehlt der Kinderpsychiater und Theologe Dr. Hans Willner dazu.

Die Existenz des Teltower Vogelparks dank finanzieller Hilfen und der Unterstützung zahlreicher Privatpersonen ist vorerst gesichert. Wegen der Coronaauflagen musste der Tierpark monatelang geschlossen bleiben.

Sinisa K. wurde wegen sechs vollzogener und einer versuchten Vergewaltigung zu 14 Jahren Haft und Sicherheitsverwahrung verurteilt. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Februar

Zu 14 Jahren Haft und Sicherheitsverwahrung wird Sinisa K. wegen sechs Vergewaltigungen in Kleinmachnow, Potsdam und Berlin verurteilt – Prozessbeginn ist im Februar. Außerdem werden ihm eine versuchte Vergewaltigung, Körperverletzung und Drohungen vorgeworfen. Seine Taten im Sommer 2020 werden von einem Vertreter einer Nebenklägerin als „monströse Taten von ungeheuerlicher Brutalität“ bezeichnet. Das Urteil erfolgt im April, rechtskräftig wird es im Oktober.

Fällungen auf einer Fläche an der Stahnsdorfer Potsdamer Allee/Parkallee sorgen Ende Februar für Aufregung. Bürger sprechen von Kahlschlag, der Eigentümer, der Investor Silvio Karpowitz, dessen Bebauungsplan einige Monate zuvor von der Gemeindevertretung abgelehnt wurde, bezeichnet die Maßnahme als „Waldpflege“. Die Forstbehörde sieht zunächst keinen Handlungsbedarf, eröffnet später aber Verfahren.

Der Teltower Hund Teddy starb an inneren Blutungen, nachdem er eine Teppichmesserklinge in einem Köder gefressen hatte. Quelle: privat

März

Giftige Wurst, Schrauben und andere Gefahren lauerten auch 2021 auf Hunde und ihre Besitzer. Der Teltower Mischling Scooby-Doo stirbt an mit Rattengift versetzter Wurst, der Neufundländer Teddy verblutet im März innerlich an einem Stück Teppichmesser. Immer wieder tauchen in der Stadt präparierte Wurststücke auf.

Die Standort-Untersuchung für das regionale Hallenbad liegt vor. Das favorisierte Grundstück ist demnach die Fläche in der Potsdamer Straße, zwischen der Rudongstraße (Biomalzspange) und der Feuerwehr.

An Corona erkrankt Teltows Bürgermeister Thomas Schmidt (SPD) Ende März – rund sechs Wochen fällt er aufgrund der Infektion aus.

Ralf Bielefeldt betreibt die "Kleine Freiheit" am Hafen Teltow. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

April

Das Bistro „Kleine Freiheit“ eröffnet im Frühjahr auf dem Teltower Hafen. Außerdem werden Bau und Betrieb des Hafengebäudes endlich im dritten Anlauf an Goerzwerk-Betreiber Silvio Schobinger vergeben und im Herbst die erste Bootshalle errichtet.

Der Bauantrag für den Neubau der Stahnsdorfer Feuerwache wurde im April eingereicht. Im Februar hatten die Gemeindevertreter die teuerste Variante mit acht Millionen Euro Kosten für das Vorhaben beschlossen. Im Herbst gab es dann aus finanziellen Gründen noch eine Änderung auf die günstigste Version (7,1 Millionen Euro), der Bauantrag soll aber erst nach seiner Bewilligung angepasst werden.

Mai

Einen Knall, einen Lichtblitz und einen Stromausfall, der in Kleinmachnow, Teltow und Stahnsdorf bis zu 14 Minuten dauerte, löste am 3. Mai ein Waschbär aus. Er hatte sich im Teltower Edis-Umspannwerk in der Katzbachstraße/Ecke Oderstraße eingeschlichen und sich dort den spannungsführenden Teilen genähert.

Schulleiter Winfried Heilek tanzt zum Abschied mit den Schülern des Immanuel-Kant-Gymnasiums im Teltow Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Juni

Der Pachtvertrag für die Stahnsdorfer „Waldschänke“ wird von der Gemeindevertretung beschlossen, damit kann die Umsetzung des „Marktplatz“-Konzeptes realisiert werden. Seit Ende 2017 stand das ehemalige Traditionslokal leer.

Nicht viel zu lachen hatten die Schulen im zweiten Corona-Jahr. Schulschließungen, Heimunterricht, Quarantänen. Eine große Ausnahme macht hier der riesige Flashmob, mit dem der bis dahin einzige Schulleiter des Teltower Kant-Gymnasiums, Winfried Heilek, von seinen Schülern und Schülerinnen nach fast 31 Jahren in seiner Funktion in den Ruhestand verabschiedet wurde. Der Pädagoge hatte mit seinen Emotionen zu kämpfen – und tanzte dann selbst mit.

Hochwasser-Einsatz der Feuerwehr Potsdam-Mittelmark. Quelle: Steffi Pietzner

Juli

125 Einsatzkräfte in 28 Feuerwehr-Fahrzeugen hatten sich aus dem Landkreis Potsdam-Mittelmark helfen den Flutopfern im Westen Deutschlands, mit dabei waren auch Vertreterinnen und Vertreter aus der Region Teltow.

August

Die Position der Stahnsdorfer Gemeindewehrführerin Steffi Pietzner wird – trotz verschiedener Interventionen – überraschend neu ausgeschrieben. Ihre Bestellung war lediglich für zwei Jahre auf Probe erfolgt – ohne Angabe, was nach der Probezeit geschehen solle. Im November wird die Feuerwehr-Chefin jedoch erneut in ihren Posten ernannt – diesmal für die vollen sechs Jahre.

Anna Emmendörffer (Bündnis 90/Grüne) und Hans-Peter Goetz haben politische Ambitionen. Quelle: Markus Pichlmaier/Thorsten Keller

September

Mit guten Chancen auf einen Platz im Bundestag startet die junge Teltowerin Anna Emmendörffer für die Bündnis 90/Grünen in den Wahlkampf: Sie tritt für die Grüne Jugend auf Platz 3 der Landesliste an. Am Ende reicht es knapp nicht, die 25-Jährige bleibt Stadtverordnete. Doch nach der Wahl ist vor der Wahl und so strebt jetzt Hans-Peter Goetz (FDP) nach Höherem: Er tritt im Februar als Kandidat bei der Landratswahl an.

Nach vielen Jahren juristischer Streitereien mit den Erben der ursprünglichen jüdischen Eigentümer Seehofs beschließen die Teltower Stadtverordneten, dass die Parzellierung aus 1934 zumindest für einen Teil der Flächen anerkannt werden soll. Im November kündigt dann ein Erben-Anwalt an, Bauvorbescheide für Flächen im umstrittenen Saberskypark beantragen zu wollen.

Bischof Christian Stäblein am Grab von Max Friedlaender am Südwestkirchhof Stahnsdorf. Quelle: Manuela Schneider EKBO

Oktober

Für einen Skandal sorgt die Bestattung des Holocaust-Leugners Henry Hafenmayer auf der ehemaligen Grabstätte des einst jüdischen Musikwissenschaftlers Max Friedlaender auf dem Stahnsdorfer Südwestkirchhof. Bischof Christian Stäblein will eine Umbettung Hafenmayers prüfen lassen, doch schließlich entscheidet die Kirche sich dafür, den Grabstein Friedlaenders zentral neu aufzustellen und so eine neue Gedenkstätte zu errichten.

Die Umbaupläne für die Lichterfelder Allee zeigen erstmals, dass auf dem größten Teil der Einfallstraße nach Teltow künftig auf Parkplätze verzichtet werden soll. Stattdessen werden breite Radwege eingerichtet. Die Arbeiten sollen in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 starten.

Am Zehlendorfer Damm in Kleinmachnow brannte ein Einfamilienhaus ab. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

November

Ein Einfamilienhaus brannte am 11. November brannte auf dem Kleinmachnower Zehlendorfer Damm ab, die darin lebende Seniorin konnte von den Feuerwehrleuten in Sicherheit gebracht werden. Die Löscharbeiten dauerten den ganzen Tag, die Hauptverkehrsroute war dabei gesperrt.

Unsicher, ob sie alle ihre drei Schulstandorte aufrecht erhalten kann, ist sich die Gemeinde Kleinmachnow aufgrund der sinkenden Zahl von Schülern in der Gemeinde. Das geht aus dem Kita- und Schulentwicklungsplan hervor, der Ende des Jahres diskutiert wird.

Dezember

In den Kammerspielen Kleinmachnow wird jetzt nicht nur auf Corona getestet, sondern auch dagegen geimpft.

Teltow bekommt zwei neue Kitas: Neben dem Neubau der Käferland Kita für bis zu 96 Kinder ist im Flussviertel eine neue Einrichtung für bis zu 210 Kinder geplant, verrät das Budget des Kita-Eigenbetriebes für 2022.

Von Konstanze Kobel-Höller