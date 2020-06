Joggerin in Kleinmachnow vergewaltigt

Kleinmachnow

Schreckliches muss eine 27 Jahre alte Kleinmachnowerin am Sonntagabend durchgemacht haben: Sie wurde während ihrer Joggingtour in der Nähe des Panzerdenkmals von einem Unbekannten ins Gebüsch gezerrt und dort vergewaltigt. Erst nach längerer Zeit konnte sie sich aus ihrem Martyrium befreien und aus eigener Kraft nach Hause retten. Hier wurde sie schon von der Polizei erwartet.

Die junge Frau war nach Auskunft von Polizeisprecher Oliver Bergholz von der Direktion West in Brandenburg an der Havel vor 18 Uhr zum Laufen in den Wald zwischen Kleinmachnow und Berlin aufgebrochen. Mit ihren Angehörigen hatte sie einen Rückkehrzeitpunkt vereinbart. Als dieser jedoch bereits mehrere Stunden verstrichen war, meldete ihre Familie gegen 21 Uhr der Polizei, dass die junge Frau vermisst werde.

Anzeige

An dem Einsatz waren neben Bundespolizisten auch Beamte aus Brandenburg und Berlin beteiligt. Quelle: Julian Stähle

Weitere MAZ+ Artikel

Da die Gefährdungsbewertung der Beamten ergeben habe, dass alles auf eine hilflose Lage hindeute – eine Joggerin werde ohne Papiere, Geld und Handy kein neues Leben anfangen und es sei auch keine suizidale Absicht anzunehmen gewesen, so Bergholz – rückte die Polizei an, um die notwendigen Daten bei der Familie aufzunehmen. Doch als die Suche nach der 27-Jährigen gestartet werden sollte, tauchte die Vermisste von selbst zuhause auf. Ihr Zustand: verletzt, unter anderem mit sichtbaren Hautabschürfungen, und unter Schock.

Die junge Frau berichtete, sie sei während des Joggens auf einem Waldweg an der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze von einem Unbekannten überfallen und ins Gebüsch gezerrt worden. Dort habe er sie vergewaltigt. Erst nach einiger Zeit habe sie sich befreien und nach Hause laufen können. Die Frau wurde sofort vor Ort von den Rettungskräften medizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht, so Bergholz, wo sie unter anderem auch gerichtsmedizinisch auf Spuren untersucht worden sein soll. Über die genauen Verletzungen werde aus ermittlungstaktischen Gründen und aufgrund des Persönlichkeitsschutzes keine Auskunft gegeben.

Im Wald wurde nach dem Täter und nach Spuren gesucht Quelle: Julian Stähle

Der Täter soll laut Beschreibung des Opfers rund 25 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und schlank sein. Er soll einen leicht gebräunten Teint und braune Augen haben. Er trug eine blaue Jogginghose und hatte einen orangen Rucksack bei sich. Er sprach offenbar schlecht Deutsch mit einem osteuropäischen Akzent. Die Polizei suchte mit Fährtensuchhunden im Wald nach ihm und weiteren Spuren und setzte zusätzlich einen Hubschrauber für die Fahndung ein, der die Region mehrfach absuchte.

Beteiligt waren neben der Brandenburger auch die Berliner und die Bundespolizei. Bislang sei die Suche allerdings erfolglos geblieben, so Bergholz. Die Polizeiinspektion Potsdam hat Ermittlungen wegen eines Sexualdelikts aufgenommen und fragt nach Zeugen oder Hinweisen. Wer Informationen zur Identität des Täters hat oder den Mann am Sonntag gesehen hat, soll sich unter der Telefonnummer 0331/5 50 80 bei der Polizei in Potsdam melden.

Ein Flatterband erinnert am Tag danach an die schlimme Tat neben der A115. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Bereits in der Nacht hatte der Vorfall auf Facebook für Aufregung gesorgt, als gegen 22 Uhr Bewohner auf den Polizeihubschrauber aufmerksam wurden. Schon hier kam die Information auf, es sei eine junge Frau vergewaltigt worden und nun werde der Täter gesucht. Ein anderer User schrieb, dass ein Mädchen vermisst werde. Andere fühlten sich durch den Lärm des Hubschraubers gestört und beschwerten sich, dass sie nicht schlafen konnten.

Doch wie wird in Kleinmachnow mit dem Vorfall umgegangen? Katharina D., Mutter von zwei Töchtern, nahm ihn zum Anlass, ihre Kinder einmal mehr darauf aufmerksam zu machen, „dass auch wir hier nicht einer perfekten Welt leben. So etwas kann passieren – gleich hier, um die Ecke.“ Sie legt Wert darauf, dass ihre Kinder sich wehren können. So hat ihre 16-jährige Tochter fünf Jahre lang Karate gelernt und ihre Kenntnisse auch schon am deutlich größeren und stärkeren Vater ausgetestet. „Ich selbst würde vielleicht in eine Schockstarre verfallen“, sagt die Mutter. „Wenn man aber weiß, wie man sich verhalten soll, ist das hoffentlich anders.“ Eine andere Kleinmachnowerin fühlt sich jetzt trotz der Vergewaltigung nicht unsicherer. „Obwohl ich viel nachts unterwegs bin – aber nur auf der Straße, nicht im Wald.“ Vorsichtsmaßnahmen trifft sie keine.

Von Konstanze Kobel-Höller