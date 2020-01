So feiert Kleinmachnows Gärtner-Legende seinen 90.

Kleinmachnow

„Das waren hier mal vier Wohnungen, als wir 1956 herzogen“, erinnert sich Kleinmachnows Gärtner-Legende Josef Schöwel an seinem Festtag mit leuchtenden Augen an früher. Kein Wunder, schließlich feierte der wohl bekannteste Zeitzeuge Kleinmachnows seien 90. Geburtstag mitten in seinem ehemaligen Wohnzimmer.

Die Geschichte der Familie von Josef Schöwel bilde den „Geist des Hauses“, sagt Rainer Ehrt als einer der ersten Gratulanten. Der Vorsitzende des Kunstvereins „Die Brücke“ hat gemeinsam mit den Veranstaltern des Kultraumes in dem Landarbeiterhaus am Zehlendorfer Damm vor zehn Jahren Ausstellungen und Konzerten ein neues Zuhause gegeben – sehr zur Freude von Josef Schöwel, der nach 50 Jahren mit seiner Familie ausgezogen war.

Josef Schöwel feiert den 90. Geburtstag. Quelle: Gesine Michalsky

Gern erzählt der Gründer der benachbarten Gärtnerei vom Leben in dem 120 Jahre alten denkmalgeschützten Gebäude. Junge Dokumentarfilmer haben seine Geschichten aus den 50er Jahren in Interviews festgehalten. Und die Kleinmachnower Künstlerin Anke Mühlig hat ihm in ihren „Stoffgeschichten“ das erste Kapitel gewidmet.

An seinem Geburtstag sprach der Jubilar begeistert mit allen Gästen. Geschwister, Enkel, Nichten und Neffen, Cousinen und Cousins – mehr als 50 Verwandte und viele frühere Mitarbeiter und Weggefährten kamen zur längsten jemals im Kultraum veranstalteten Kaffeetafel. Dazu lud zwischendurch der Sänger Maximilian Tauscher zum Mitsingen ein.

„Eine tolle Idee“, freute sich Schöwels älteste Tochter Christina Gehlfuß über die Einladung an die historische Stätte. Und man erfuhr noch neue Geschichten aus dem wechselvollen Leben des leidenschaftlichen Gärtners. Zum Beispiel, dass er eigentlich Lehrer werden wollte, aber nicht durfte. Tausende Bücher standen in den Regalen im Haus. Kleinmachnows ehemalige Bibliothekarin Elke Trodler erinnert sich gut daran, wie belesen er war.

Geburtstagstorte Quelle: Gesine Michalsky

Ein gute Portion gärtnerisches Glück kam hinzu. Bis heute verkauft die Gärtnerei Schöwel Sommerblumensträuße aus eigenem Anbau. Und auch seine Frau Erika war eine geschickte Gärtnerin. Aus Liebe zog sie in den 50er Jahren von Zehlendorf zu Josef nach Kleinmachnow. Sie verstarb bereits 2003.

Vier Kinder haben Schöwels in dem 1903 erbauten Haus großgezogen. „Bei jedem Kind, das geboren wurde, habe ich eine Wohnung mehr bezogen und sie miteinander verbunden“, erzählt der 90-Jährige, als wäre es gestern gewesen. „Ja, mit Klo im Hof und Kinderbaden im Zuber im Waschhaus“, ergänzte seine Tochter Christina. Ein neues Zuhause fand der Kleinmachnower Gärtner übrigens in der August-Bebel-Siedlung und die Gärtnerei Schöwel wird von Tochter und Sohn weitergeführt. „Die Schöwel-Sommersträuße meines Vaters sind nach wie vor gut gefragt“, berichtet Tochter Brigitte Germuhl.

Von Gesine Michalsky