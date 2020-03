Kammerspiele Kleinmachnow: „Im Sommer werden wir in Not kommen“

Kleinmachnow

Auch die Neuen Kammerspiele in Kleinmachnow mussten ihre Pforten wegen Corona schließen. Nun stellt sich die Frage, wie es weitergeht und ob sie Hilfe bekommen. Die beiden Geschäftsführerinnen Valeska Hanel und Carolin Huder haben mit der MAZ gesprochen.

Die Kammerspiele haben lange durchgehalten. Wann haben sie endgültig geschlossen?

Vakeska Hanel: Die Coronakrise stellt Kulturstätten sowie Kinos vor besondere Herausforderungen, da ein sehr hoher Umsatzeinbruch unvermeidlich ist. Wir haben unser Kino so lange geöffnet gehalten, wie es uns von offizieller Seite erlaubt war. Seit vorige Woche am Montag ist es sicher: Alle Kinos und Kneipen müssen schließen. Die Einstellung des Betriebs vor der offiziellen Verordnung des Landes Brandenburg hätte uns bei unseren Vertragspartnern und auch in Bezug auf möglichen Schadensersatz eventuell Probleme gebracht.

Was war die letzte Vorstellung?

Hanel: Die letzte Vorstellung war am Sonntag vor einer Woche: „Gott existiert, ihr Name ist Petrunya“. An dem Tag lief vormittags auch „ Chihiros Reise ins Zauberland“, der zu unseren absoluten Lieblingsfilmen zählt. Allerdings spiegelt sich die Coronafurcht auch in den Kinozahlen wieder: Mehr als sechs Zuschauer konnten wir in keiner Filmvorstellung am Sonntag begrüßen.

Es hat nicht alle glücklich gemacht, dass noch bis Montag vorige Woche offen gehalten wurde. Was haben Sie da erlebt?

Hanel: Einige Menschen haben uns vorgeworfen, die Verbreitung des Virus nicht ernst zu nehmen und empfanden unsere Kultur trotz Corona-Aktion als geschmacklos. Diese Menschen waren aber bei Weitem in der Minderzahl, generell stießen wir auf Zuspruch und sogar Begeisterung Tatsächlich ist es so: Dadurch, dass wir die Berlinale bei uns zu Gast hatten, waren wir schon früher als andere Spielstätten mit strengen Hygienemaßnahmen belegt, die wir dann auch beibehalten haben. Das Abwischen von Türklinken fand bei uns schon seit Februar statt. Wie gesagt: Früher zu schließen war überhaupt auch aus den schon genannten Gründen keine Option.

Valeska Hanel (links) und Carolin Huder leiten die Kammerspiele in Kleinmachnow. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Die Kammerspiele sind zwar eine „Erfolgsgeschichte“, aber finanziell war immer Unterstützung nötig. Was bedeutet die Schließung für den Weiterbestand?

Carolin Huder: Wie alle anderen kleineren Kulturbetriebe leben wir von der Hand in den Mund und wären ohne finanzielle Zuwendungen nicht in der Lage, unser kulturelles Angebot in der jetzigen Form aufrecht zu erhalten. Neben den Zuschüssen ist auch der Betrieb des Schröders eine Möglichkeit, Verluste aufzufangen. Unser Geschäft läuft sehr saisonal. Von Oktober bis in den Mai hinein müssen wir das verdienen, was uns im Sommer fehlt. Wir würden jetzt also in dieser Zeit eigentlich unser finanzielles Polster noch etwas vergrößern, so dass wir dann über den sehr kargen Sommer kommen. Nun werden wir das bisher angestaute Polster wohl in den nächsten Wochen verbrauchen müssen, denn die Fixkosten wie Löhne, Pacht, Betriebskosten, Versicherungen und so weiter laufen ja alle weiter.

Wie lange können die Kammerspiele eine Schließung aushalten?

Huder: Je nachdem, wie lange die ganze Situation also noch dauert, werden wir unser Polster aufgebraucht haben und dann im Sommer in Not kommen. Wir hoffen, dass die versprochenen Förderungen seitens der Regierung dann greifen.

Welche finanziellen Möglichkeiten gibt es?

Huder: Wir haben uns jetzt noch einige Möglichkeiten überlegt, unsere Liquidität aufzubessern. Dazu gehört einerseits, dass wir unsere Gäste bitten, der Genossenschaft oder dem Freundeskreis beizutreten. Infos und Formulare dazu gibt es auf unserer Website ganz unten. Außerdem haben wir bei der Agentur für Arbeit Kurzarbeit beantragt und werden sehen, was noch an weiteren Fördermöglichkeiten kommt. Im Notfall werden wir auch unsere Gemeinde bitten, uns die Fördergelder, die eigentlich erst im Herbst und Winter ausgezahlt werden, vielleicht schon etwas früher zu überweisen.

Was erhoffen Sie sich von der Politik?

Huder: Wir hoffen sehr, dass die versprochenen fördernden Maßnahmen zeitnah und vor allem unbürokratischer als sonst umgesetzt werden. Natürlich erwarten wir nicht, dass wild Gelder ausgezahlt werden, aber wer schon mal öffentliche Gelder beantragt hat, weiß, wie umständlich und langwierig hier die Prozesse sein können. Einfache, verständliche und komplett online ausfüll- und einreichbare Anträge wären für alle Beteiligten eine Erleichterung und würden eine schneller Bearbeitung vereinfachen. Das betrifft auch die Auszahlung der Kurzarbeitsgelder – hier muss, um die Liquidität vieler Betriebe zu gewährleisten, schnell gehandelt und vor allem ausgezahlt werden. Monatelanges Warten kann für viele kleine und mittlere Unternehmen schon das Aus bedeuten.

Vielseitiges Angebot Erbaut wurden die Kammerspiele ursprünglich als reines Lichtspielhaus in den Jahren von 1936 bis 1938. Bauherr und Betreiber war Karl Bornemann, der Großvater des heutigen Eigentümers. Im November 2012 übernahm die Kulturgenossenschaft als neuer Pächter das Haus und benannte es in „Die Neuen Kammerspiele“ um. Neben Kinoaufführungen gibt es hier auch Theatervorführungen, Lesungen, Diskos, Comedy, Musik und die Gastronomie „Das Schröders“.

Wie können die Bürger und Bürgerinnen helfen, gibt es da Ideen?

Hanel: Die Kleinmachnower und Kleinmachnowerinnen haben uns in der letzten Woche sehr deutlich gezeigt, dass sie hinter uns stehen, und wir sind allen sehr dankbar! Wir bitten diejenigen, die es sich leisten können, KulturGenossen zu werden – diesem Ruf sind seit letzter Woche bereits zehn Menschen gefolgt. Sollten die 250 Euro das Budget sprengen, hat man auch die Möglichkeit, dem Freundeskreis der Neuen Kammerspiele beizutreten oder zu spenden.

Außerdem planen wir eine große Wiedereröffnungsparty am zweiten Samstag, sobald wir wieder feiern dürfen. Für dieses Event wird man online zeitnah Karten kaufen können, so dass wir schon die Einnahmen verbuchen können, die Leistung aber erst in der Zukunft erbringen müssen. Ein Kultur-Kredit von unseren Gästen sozusagen.

Die Neuen Kammerspiele Kleinmachnow sind wegen des Corona Virus geschlossen. Quelle: www.dirkpagels.de

Ist eine Einigung mit dem Eigentümer in Sicht, der die Kündigung ausgesprochen hat?

Huder: Der Gerichtstermin, dem eine Güteverhandlung vorgeschoben werden sollte, wurde leider auf einen unbestimmten Termin verschoben. Weitere Gespräche haben bisher von unserer Seite her auch nicht statt gefunden. Wir freuen uns aber sehr, dass offensichtlich seitens der Gemeindevertreter und des Bürgermeisters Initiativen entstehen, uns in dieser Lage zu unterstützen und zu helfen und hoffen, dass diese zu einem Erfolg führen, der unsere Zukunft als KulturGenossenschaft in den Neuen Kammerspielen sichert.

Was machen Sie jetzt mit Ihrer vielen „freien“ Zeit?

Hanel: Wir wären nicht die Kammerspiele, wenn wir nicht zumindest einen Teil der Zeit darin investieren würden, uns neue Formate zu überlegen und Pläne, wie man mit der Krise bestmöglich umgeht. Es gibt viele Menschen, auch in der Region, für die die Schließung eines Kulturortes oder der Lieblingskneipe und die damit verbundene Einsamkeit Probleme aufwirft. Insofern werden wir uns bemühen, per Newsletter und sozialer Medien die Menschen nach wie vor an uns zu binden und hoffentlich ein bisschen Freude zu versprühen. Außerdem ist so eine Auszeit auch immer ganz gut, sich neu zu ordnen, beziehungsweise: Das gesamte Haus aufzuräumen. Das haben wir jedenfalls vor. In Schichten, damit immer nur einige wenige im Haus sind.

Sind Sie auch persönlich von Corona betroffen, abgesehen von den Kammerspielen?

Hanel: Von den „Coronaferien“, ja! Das stellt schon einiges auf den Kopf! Aber von einer Infektion im Bekanntenkreis glücklicherweise nicht.

Was muss ich noch wissen?

Huder: Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bei allen unseren Gästen für die Treue bedanken – wir erleben gerade so viele Zeichen von Solidarität und Liebe mit unserem Kino und Schröders, das ist für uns alle ein großer Lohn für unsere Arbeit. Aber auch allen anderen Unterstützer und Unterstützerinnen aus der Genossenschaft, der Lokalpolitik, den umliegenden Geschäften gilt unser Dank - ohne sie alle gäbe es und nicht.

Von Konstanze Kobel-Höller