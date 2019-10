Kapazität des Wasserwerks wird verdoppelt

Kleinmachnow

2022 könnte die Erweiterung des Wasserwerkes Kleinmachnow, mit der dessen Förderkapazität verdoppelt wird, in Betrieb gehen – das erklärte in diesen Tagen der Technische Leiter des Zweckverbandes „Der Teltow“, Torsten Könnemann: „Wir liegen in der Zeit.“ 2021 wolle man mit den Bauarbeiten in der Rudolf-Breitscheid-Straße – wenn alles gut läuft – beginnen und damit die erste Stufe des Wasserwerk-Umbaus umsetzen.

Seit seiner Inbetriebnahme im Jahr 1996 versorgt das rekonstruierte Wasserwerk Kleinmachnow täglich die Haushalte des Ortes mit 5000 Kubikmetern Trinkwasser als Spitzenleistung. Der Zuzug seitdem ist aber nicht zu übersehen und die Kapazitätsgrenze sei mittlerweile erreicht, sagt Könnemann – der Spitzenverbrauch liege bereits bei 5000 Kubikmetern. Man müsse nachts die Speicher auffüllen, damit in den Spitzenzeiten im Sommer tagsüber die Versorgung gewährleistet sei. Auch die Ersatz-Versorgung im gesamten Verbandsgebiet müsse man sichern, falls das mehr als doppelt so leistungsstarke Teltower Wasserwerk ausfällt. „Mit dem Ausbau des Kleinmachnower Wasserwerks muss der Zweckverband die Trinkwasserversorgung im Verbandsgebiet sichern“, erklärte Könnemann.

Fünf bis sechs Millionen Euro muss der Zweckverband investieren, um die tägliche Bereitstellung von Trinkwasser aus Kleinmachnow auf täglich 10 000 Kubikmeter zu erhöhen. „Grundwasser ist ausreichend vorhanden, die Brunnenbohrung ist Routine und das zu errichtende Bauwerk überschaubar“, blickt Könnemann nach vorn, Schwierigkeiten seien nicht zu erkennen. Man befinde sich aktuell in der Phase, Gutachten und Pläne vorzubereiten um die Genehmigungen einzuholen. Das Baugebiet liegt neben den bestehenden Gebäuden und gehört zum Teil der Gemeinde Kleinmachnow, zum Teil der MWA.

Im ersten Schritt umfasst das Bauvorhaben eine neue Halle für Filteranlagen sowie die Bohrung und Errichtung von zwei neuen Brunnen mit 60 Metern Tiefe. Im zweiten Schritt des Bauvorhabens ist nach Bedarf ein weiterer Reinwasserbehälter vorgesehen.

Gepumpt und gefiltert wird das wichtigste Lebensmittel automatisiert. Den meisten Platz benötigen die Filteranlagen, die dafür sorgen, dass aus den Wasserhähnen wie gewohnt beste Qualität fließt. Zwei unterschiedliche Filter muss das Grundwasser in Kleinmachnow durchlaufen, bis die Labore der Wasserwerker grünes Licht geben und das Roh- in Reinwasser umgewandelt ist. Mangan- und eisenhaltig kommt das aus 80 Metern Tiefe hochgepumpte Grundwasser in drei Kesseln an, die 2,5 Kubikmeter Wasser und 16 Tonnen Kies zum Filtern fassen. Die Kessel befinden sich im Haus und hier wird im Winter auch verhindert, dass das 8 bis 10 Grad kalte Grundwasser einfriert. Die noch im Freien stehenden zwei Kessel filtern mit Aktivkohle leicht flüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe heraus.

Von Gesine Michalsky