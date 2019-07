Kleinmachnow in einer Vorabendserie: Zwei Tage lang drehte das ZDF in den Kammerspielen, die sich in das „Kino Lupe“ verwandelten. In den zwölf Folgen von „Blutige Anfänger“ geht es um Schülerinnen und Schüler einer Polizeischule, die in im Praxissemester mit ihren ersten Mordfällen konfrontiert werden.