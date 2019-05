Kleinmachnow

Ein brennendes Sportgerät hat Jugendlichen in Kleinmachnow (Landkreis Potsdam-Mittelmark) die Party verdorben. Im Keller des Hauses in der Ernst-Thälmann-Straße geriet in der Nacht zu Donnerstag ein Laufband in Brand, wie ein Polizeisprecher sagte. Gastgeberin war die 16-jährige Tochter der Hausbesitzer, die laut Polizei verreist waren. Die Tochter nutzte die Gelegenheit, um mit rund 30 Gästen zu feiern.

Das Feuer konnte durch die anwesenden Gäste als auch durch die hinzugerufene Feuerwehr gelöscht werden. Vier Mädchen im Alter von 16 bis 17 Jahren und eine 19-Jährige mussten jedoch mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Zuvor hatte die „B.Z.“ über den Einsatz berichtet. Demnach soll der Brand im Elektromotor des Fitnessgerätes im Bereich der Sauna ausgebrochen sein. Das Haus ist nach den Angaben weiter bewohnbar. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unklar.

Von MAZonline/dpa