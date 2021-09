Kind in Kleinmachnow von Transporter angefahren

Kleinmachnow

Eine 48-jährige Autofahrerin hat am Freitagmorgen in Kleinmachnow ein Kind auf einem Fahrrad angefahren. Die Frau war mit ihrem Kleintransporter auf der Karl-Marx-Straße von Berlin in Richtung Wolfswerder unterwegs. Als ein Kind an einem Fußgängerüberweg die Straße überqueren wollte, konnte die Autofahrerin nicht mehr Bremsen.

Das Kind erlitt leichte Verletzungen und kam ins Krankenhaus. An der Unfallstelle kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Die Unfallursache ist bislang noch unklar. Es herrschte offenbar zähfließender Verkehr. Gegen die Autofahrerin wird ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Von MAZonline