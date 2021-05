Eine Solidaritätskundgebung für Israel und gegen Antisemitismus findet am Samstag ab 10 Uhr auf dem Stahnsdorfer Dorfplatz statt.

Gastrednerin ist Linda Teuteberg (FDP), Jochen Feilcke und Felix Neugebauer werden als Vertreter des Deutsch-Israelischen Gesellschaft Berlin-Brandenburg sprechen, als Vertreter Stahnsdorf treten Bürgermeister Bernd Albers (BfB) und Christian Kümpel (FDP) auf.

Bereits am Freitag organisiert das Netzwerk Tolerantes Teltow Kleinmachnow Stahnsdorf (NTTKS) um 18 Uhr am Stahnsdorfer Friedrich-Weißler-Platz eine „Kundgebung gegen jeden Antisemitismus und Islamfeindlichkeit“. Demokraten sind eingeladen, Extremisten nicht, so die Organisatoren.

Anmeldungen für die Veranstaltung unter nttks@gmx.de (für die Corona-Nachverfolgung).