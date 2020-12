Kleinmachnow

Mit der Initiative „#onthewaytomycinema“ („Auf dem Weg in mein Lieblingskino“) rufen die Neuen Kammerspiele in Kleinmachnow Filmfreunde auf, mit dem Smartphone kurze Filme über den Weg in das (geschlossene) Lieblingskino zu drehen. Die Kampagne ist Teil des europaweiten Kinoprojekts „Connecting Cinema“, das von den Kammerspielen gemeinsam mit dem Eventbüro Public Art Lab Berlin initiiert wurde.

Nicht länger als eine Minute

Die Spots sollen deren Filmemacher auf dem Weg ins Lieblingskino zeigen, als gäbe es keinen Lockdown, und nicht länger als eine Minute sein. Sie sollten im MP4-Querformat produziert werden und frei von Rechten Dritter sein. Die Videos können per We-Transfer mit folgenden Angaben „Connecting Cinemas, On The Way To My Cinema, Name des Kinos, Stadt/Land“ an connectingcinemas@gmx.de geschickt werden. Einsendeschluss ist der 31. Dezember 2020.

Anzeige

Pandemie-Alltag soll sichtbar werden

Die Kurzfilme sollten darstellen, welchen Film die Autoren gern sehen würden, wenn ihr Kiezkino geöffnet wäre. In welche Cafés würden sie mit Freunden und Bekannten gehen, um sich auf den Kinoabend einzustimmen oder um nach dem Film noch etwas zu trinken? Auf dem Weg sollten die Einschränkungen des Lockdowns und die Alltagsbilder der Pandemie sichtbar werden. Welche Gegenwelten öffnen sich da?

Sobald die Kinos wieder öffnen dürfen, soll eine Auswahl der kurzen Videos außer der Veröffentlichung auf der Webseite und auf Social Media auch im Vorprogramm auf der großen Leinwand zu sehen sein.

Weitere Infos sind unter 033203//84 75 74 ( Valeska Hanel) erhältlich.

Von MAZonline