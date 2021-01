Eberhard Wangemann erlebte Weltkrieg, deutsche Teilung und Wiedervereinigung – und jetzt die Corona-Krise, in der er seinen 101. Geburtstag gefeiert hat. Selten hat er sich so einsam gefühlt, sagt der Bewohner des Augustinums in Kleinmachnow. Und er hat noch einen großen Wunsch.