Ausgerechnet der Fahrradfahrer-Verband lehnt einen Radweg in Kleinmachnow ab – und dafür hat er Gründe. Es geht um das Vorhaben der Gemeinde, die Straßen im Weinbergviertel im Zuge des „Integrierten Verkehrskonzeptes“ (IVK) umzugestalten. „Die aktualisierte Planung verschlechtert die Zugänglichkeit vom Zehlendorfer Damm zur Kreismusikschule und Kreisvolkshochschule sowie zum Weinberggymnasium“, erklärt Peter Weis, Sprecher der Ortsgruppe Kleinmachnow des Allgemeinden Deutschen Fahrrad-Clubs ( ADFC).

Nach dem Konzept soll auf der südlichen Seite der Straße Am Weinberg ein 2,50 Meter breiter Zwei-Richtungs-Radweg entstehen, die Parkplätze ab der Bushaltestelle in Richtung Schulen fallen dafür alle weg. Die Straße selbst könne nicht fahrradfreundlicher gestaltet werden, da der Fahrbahnbelag aus Granitpflaster sowie die Granitbordsteine denkmalgeschützt seien, so die Verwaltung.

Kompromiss mit Denkmalschutzbehörde in Aussicht

Weis kritisiert nun, dass zugunsten des Radweges der Fußweg an der südlichen Straßenseite wegfällt. Zudem gehe aus der Unfallanalyse für die Region hervor, dass Zweirichtungsradwege, die innerorts auch nicht zulässig wären, unfallträchtig seien. Statt der aktuellen Pläne fordert er „eine sachgerechte Fahrbahnoberflächeninstandsetzung mit Ausweisung der Straße Am Weinberg als Fahrradstraße mit Tempo 20“ sowie breite Fußwege und barrierefreie Haltestellen. Der zuständige Denkmalpfleger habe Weis bereits Signale für die Bereitschaft zu einem Kompromiss für eine mögliche vollständige denkmalgerechte Sanierung der Fahrbahn in Aussicht gestellt.

Sollte die Gemeinde die Finanzmittel dafür nicht aufbringen können, so schlägt Weis vor, dass nur ein mindestens 2,50 Meter breiter Gehweg an der Südseite sowie barrierefreie Haltestellen realisiert werden. Zusätzlich soll die noch unbefestigte Fahrbahn vor dem Weinberg-Gymnasium mit Asphalt oder glatt geschnittenem Pflaster ausgeführt werden.

