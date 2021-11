Kleinmachnow: Ausstellung macht Leben hinter Stolpersteinen begreifbar

Die Schicksale der 23 Kleinmachnower und Kleinmachnowerinnen – darunter auch ein Kind –, die in der Nazi-Zeit verfolgt, deportiert und zumeist auch ermordet wurden, werden im November in einer Ausstellung begreifbar gemacht.

Der 23. Stolperstein in Kleinmachnow wurde in Erinnerung an Elisabeth Willkomm verlegt. Quelle: Gesine Michalsky