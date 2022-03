Eine Berliner BMW-Fahrerin rauschte in Kleinmachnow auf einen haltenden Pkw. Später entfernte sie sich unerlaubt vom Unfallort. Aus gutem Grund, wie die Polizisten feststellten, die sie zuhause aufsuchten.

Die Polizeien in Kleinmachnow und in Berlin ermittelten Hand in Hand. Quelle: Friso Gentsch/DPA