Kleinmachnow

Wer sein Lotto-Glück noch bei Viktoria Brammers „Zigaretten und Gazetten“ machen will, kommt zu spät: An diesem Sonnabend wird der Lottoladen vom Netz genommen. Zigaretten gibt es schon nicht mehr. Einzig Tageszeitungen sind noch erhältlich, aber auch nur noch in der kommenden Woche: am 26. Juni schließt das Café Brammer endgültig.

Gute Nachrichten für das Café

Die gute Nachricht: Es geht weiter in der Goethestraße 2, aber nur mit einem Cafébetrieb. Bewerberin Lisa Ryan hat von der Kleinmachnower Wohnungsbaugesellschaft am Donnerstag die mündliche Zusage erhalten. „Ich möchte in die Fußstapfen von Viktoria treten und den Treffpunkt beibehalten“, kündigte die Nachfolgerin an. Die Entscheidung von Gewog-Chefin Katja Schmidt, die Räume nicht als Büro neu zu vermieten, kam im Umfeld gut an. „Die Nachbarn und alle Musikliebhaber freuen sich riesig“, erzählt die baldige Ruheständlerin. „Mich hat die Größe des Geschäftes sofort davon überzeugt, dass ich das gut hinbekomme“, erklärt Lisa Ryan, die ihr Glück gerade genießt.

Für das Cafe Brammer in Kleinmachnow wurde eine Nachfolgerin gefunden. Quelle: Gesine Michalsky

Zwei Monate früher als geplant, verabschiedet sich Viktoria Brammer, die beliebte Kioskbetreiberin in der Region. In 21 Jahren schuf sie im August-Bebel-Kiez aus einem früheren Lebensmittelladen einen nachgefragten Treffpunkt mit Charme. „Am Montag, dem 28. Juni, kommt ein 7,5-Tonner mit vier Packern und die räumen das ganze Geschäft leer“, erzählt die 79-Jährige allen Kunden kurz vor dem Ende ihrer Laufbahn – vielleicht, weil sie es selbst noch nicht ganz glauben kann. Tatsächlich aber bringen die Sommermonate erfahrungsgemäß wenig Kundschaft.

Ehemalige Kundin übernimmt das Geschäft

Dass ihre ehemalige Kundin Lisa Ryan im September die Nachfolge antreten wird und viele gute Ideen im Gepäck hat, freut die scheidende Café-Chefin. Es ist einfach schön, dass wieder ein Café einzieht und in jedem Ende wohne eben auch ein Neuanfang, sagt sie mit Blick in die Zukunft des Standortes. Das Neue: Lisa Ryan, die Kleinmachnowerin mit amerikanischen Wurzeln, wird sich auf ein kulinarisches Angebot konzentrieren. Aber auch die Inneneinrichtung wird sich komplett verändern, soviel verriet sie schon.

Zusammengebracht hat die beiden Geschäftsfrauen übrigens die „Italienische Nacht“ auf dem Rathausmarkt vor vier Jahren. Beide lauschten der Bühnen-Musik des Open-Air-Festes und Viktoria lud sie am Ende zu ihrem Jazz-Abend ein. Lisa Ryan kam mit Ihrer Familie zum blauen Mittwoch ins Eckcafé. Als es nun schließen sollte, war Lisa Ryan vorbereitet.

Von Gesine Michalsky