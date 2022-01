Kleinmachnow

Details zu einer Container- und einer Modullösung für die Erweiterung des Hortes „Am Hochwald“ stellte Kleinmachnows Bürgermeister Michael Grubert (SPD) im Hauptausschuss vor.

Eine Ersatz- oder Zwischenlösung für den Hortneubau ließ sich Grubert vom Projektsteuerer präsentieren. Zwei Varianten konnte er nun an seine Gemeindevertreter weitergeben. Weder in der Container- noch in der Modullösung sei es aber aufgrund der benötigen Baugenehmigungen möglich, vor August 2023 fertig zu werden, übermittelte er gleich als Einleitung die Hiobsbotschaft. Lediglich bei Nutzung von maximal zwei Jahren könne man zeitnah anfangen – dann müsse man aber auch nach dieser Zeit den Bau wieder abreißen.

Rund eine Million Euro Kosten

Die Errichtung einer Containerlösung würde ab Vorliegen der Genehmigung laut Grubert knapp ein Jahr dauern: Er rechnete mit vier Monaten für die Ausschreibung und neun Monaten für den Aufbau. Für 30 Kinder würde diese Lösung rund 900.000 Euro kosten, bei 40 Plätzen rechnete er mit 1,1 Millionen Euro. Die Container zu mieten würde rund 155.000 Euro im Jahr kosten.

Schwierigkeiten gebe es bei der Ver- und Entsorgung, die oberirdisch erfolgen müsste, zudem müssten die Rettungswege aus dem Rathaus berücksichtig werden und der Architekt des Rathauses habe ein Urheberrecht und müsste dem Containerbau neben dem Bürgersaal zustimmen.

Bürgermeister Michael Grubert (SPD) stellte beim Video-Hauptausschuss die neuen Varianten vor. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Unter Berücksichtigung der Freiflächen könnten etwas über 30 Kinder in dem Bau untergebracht werden, so Grubert. Derzeit seien rund 15 Kinder für die fünften und sechsten Klassen angemeldet – für diese Jahrgänge wäre der Hortneubau.

Der Modulbau als zweite Variante wäre ein wenig teurer, weil er weniger starr hinsichtlich seiner Möglichkeiten sei und daher mehr Planungsleistungen verlange. Ein Start damit bis August 2023 sei daher auch schwieriger.

Roland Templin (BiK) plädierte für eine baldige Lösung: „Eine zweizügige Grundschule hat in diesem Gebäude nicht genug Hortplätze und wir können nicht darauf vertrauen, dass Eltern auf ihren Rechtsanspruch verzichten, weil wir es ihnen möglichst unangenehm machen.“ Er forderte, dass nach der Gemeindevertretersitzung im Februar entschieden werden sollte, jetzt endlich den dauerhaften Neubau neben dem Carat zu bauen. „Das bisher investierte Geld ist sonst verloren. Es würde insgesamt die Situation beruhigen.“

So sieht die bisher geplante Variante neben dem Carat aus, deren Kosten über die Jahre in die Höhe geschossen sind. Quelle: KIS Architektur, Hamburg gemeinsam mit Rabe Landschaften, Hamburg

Die Hort-Erweiterung gestaltet sich seit Jahren zum Tauziehen zwischen Grubert und den Gemeindevertretern. Schon gleich nach Eröffnung der Grundschule „Am Seeberg“ und dem dazugehörigen Hort „Am Hochwald“ musste für dessen Betrieb eine Ausnahmegenehmigung beantragt werden, weil er aus allen Nähten platzte. Da ein solcher Bescheid nur vorübergehend erteilt wird, beschloss die Gemeinde die Erweiterung, die eigentlich schon im Jahr 2020 stehen hätte sollen. Doch die demografischen Berechnungen sagen voraus, dass Kleinmachnows Schülerzahlen zurückgehen werden.

Gleichzeitig stiegen die Baukosten und der Hort, der ursprünglich mit 2,5 Millionen Euro veranschlagt war, lag schließlich schon bei 3,7 Millionen Euro – die Verwaltung rechnete aufgrund der zu erwartenden Mehrkosten sogar mit einer Gesamtsumme von rund 4,4 Millionen Euro. Während Grubert erklärte, dass Kosten von 90.000 Euro pro Hortplatz nicht vertretbar seien – üblicherweise gehe man von 30.000 bis 50.000 Euro aus – beharrte die Mehrheit der Gemeindevertreter weiterhin auf den Bau. Statt es auf eine Abstimmung ankommen zu lassen, verschob Grubert im Dezember jedoch die Entscheidung und kündigt an, die Ersatzlösungen präsentieren zu wollen.

