Kleinmachnow

An der Schleuse Kleinmachnow steht zum 31. März die Wiederinbetriebnahme der Mittelkammer und eine vorübergehende Außerbetriebnahme der Nordkammer an. Das teilte das zuständige Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Berlin mit. Das Amt habe rund vier Millionen Euro in die Erneuerung der gesamten elektrotechnischen Anlagen und die Automatisierung der Schleuse Kleinmachnow investiert, einschließlich der Einrichtung eines neuen zentralen Bedienstandes. Die Schleuse liegt im Teltowkanal bei Kilometer 8,34. Generalauftragnehmer ist die Firma Woltec aus Woldegk (Mecklenburg-Vorpommern).

An der Mittelkammer war einiges denkmalgeschützt

Am nächsten Donnerstag erfolgt nun die Verkehrsfreigabe für die automatisierte Mittelkammer und die Inbetriebnahme des neuen zentralen Bedienstandes im denkmalgeschützten Mittelturm der alten Schleusenanlage.

Gleichzeitig muss dann die Nordkammer vom 31. März bis 11. Mai noch einmal für den Schiffsverkehr gesperrt werden. Wegen einer „schifffahrtspolizeiliche Anordnung“ des WSA Spree-Havel sei dies unumgänglich. Während dieser Sperrzeit erfolgt dann an der Nordkammer der Austausch aller Antriebe und Signalanlagen. Die neuen Anlagen werden anschließend in die Automatisierungstechnik integriert und zum neuen Bedienstand aufgeschaltet.

Zu große Schiffe müssen noch weite Umwege nehmen

Wasserfahrzeuge bis 65 Metern Länge und 9,5 Metern Breite können während der Sperrung der Nordkammer die Mittelkammer benutzen. Größere Fahrzeuge müssen die Sperrstelle großräumig über die Stadtspree und die Havel umfahren.

„Der Ersatz sämtlicher elektrotechnischen Anlagen und der Umbau des denkmalgeschützten Mittelturmes waren eine ganz besondere Herausforderung für alle am Bau Beteiligten. Besonders interessant war die einzigartige Automatisierung einer der letzten noch funktionstüchtigen Hotoppschen Heberanlagen zum Füllen und Entleeren der Mittelkammer“ sagt Karsten Schiller als Baubevollmächtigter des Wasserstraßen-Neubauamtes Berlin.

Von MAZonline