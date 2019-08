Gegen Rechts treten die Neuen Kammerspiele in Kleinmachnow mit dem Festival „Schöner leben ohne Nazis“ am Samstag, dem 17. August, ein. Nach dem großen Erfolg der Aktion im Vorjahr beteiligt sich die Kulturstätte zum zweiten Mal an der Kampagne des Aktionsbündnisses und des Landesjugendringes.