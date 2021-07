Kleinmachnow

Seine erste Ausstellung eröffnet am Sonntag, 4. Juli, Martin Schiefer in seinem Kleinmachnower „Gemeinschaftsbüro Wiesenrainland“. Franziska Neumann stellt in zwei Fenstern mit „KleinStadt“ detailgetreue Miniaturen aus dem urbanen Alltag vor.

Franziska Neumann stellt "KleinStadt" in Kleinmachnow aus. Quelle: privat

Ausgangspunkt ihrer Arbeiten sind dabei reale Situationen im städtischen Raum, die von der Künstlerin fotografisch dokumentiert wurden. Anhand der Fotos entstehen bis ins kleinste Detail nachgebildete Miniaturen. Architektonische Elemente wie Eingangstüren, Schaufenster oder Treppenhäuser fungieren dabei als eine Art Leinwand, auf der auch urbane Kultur wie Graffittis, Poster oder Tags in einer Momentaufnahme eingefroren wird. Wer einen Vorab-Eindruck von den Werken bekommen möchte, findet sie auf Instagram unter tinykiez.

Die Eröffnung findet am Sonntag von 13 bis 17 Uhr in Kleinmachnow, Wiesenrain 2, mit Getränken und Gegrilltem statt.

Von Konstanze Kobel-Höller