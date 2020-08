Kleinmachnow: Freibad Kiebitzberge wegen Dreharbeiten geschlossen

Kleinmachnow

Für Badegäste gesperrt ist heute und morgen das Freibad Kiebitzberge in Kleinmachnow. Grund dafür sind Dreharbeiten für die ZDF-Serie „Blutige Anfänger“, bestätigte Geschäftsführer Markus Schmidt gegenüber der MAZ. Für den ersten Teil der Serie war vorigen Sommer bereits zwei Tage lang in den Neuen Kammerspielen gedreht worden, das sich dafür in das „Kino Lupe“ verwandelte. In den Folgen geht es um Schüler einer Polizeischule, die mit ihren ersten Mordfällen zu tun bekommen.

Auf Facebook sorgt die Sperrung des Bades unterdessen für Ärger. „Eine Frechheit... Und das im Hochbetrieb... Sollte verboten werden“, schreibt etwa ein Nutzer. Eine Userin ergänzt: „Zumal der Güterfelder See ja AUCH gesperrt ist.“ Darauf weist auch ein anderer enttäuschter Badegast hin: „Nun gibt es schon so wenig Möglichkeiten und dann das.“ Andere versuchen, es entspannter zu sehen: „Aber: es ist ja immerhin außerhalb der Ferien. Gemüter abkühlen und übermorgen wieder ins kühle Nass. Und heute und morgen auf ein leckeres Eis ausweichen.“

Das Freibad hatte die Sperrung vor Ort und auf dem Parkplatz seit längerem angekündigt, auch auf der Internetplattform gab es sie bekannt.

