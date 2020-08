Kleinmachnow

Ihren eigenen Antrag zum Gutspark im Alten Dorf Kleinmachnow haben die Vertreter der Fraktion Bündnis 90/Grüne im Bauausschuss Montagabend selbst nicht unterstützt. Sie wollten, dass das der Grundsatzbeschluss, diesen entsprechend einer bereits vorgestellten und diskutierten Entwurfsplanung zu gestalten, wieder aufgehoben wird. Ebenfalls in der Sitzung wurde die Umsetzung der Pläne zur Abstimmung vorgelegt.

„Wir sind heute an dem Punkt, dass wir einen Errichtungsbeschluss vorschlagen“, eröffnete Jörg Ernsting vom Fachbereich Bauen. Das historische Gebiet neben dem neuen Kirchenhaus solle erlebbar gemacht werden. Eine Wiese, ein Rundweg, ein archäologisches Fenster mit Sitzmöglichkeiten, ein Podest mit Blick zur Bäkewiese und eine Staudenfläche seien dabei die wichtigsten Elemente. Nicht mehr geplant seien dagegen Einfriedungen. Kosten in Höhe von 360 000 Euro seien bereits im Haushalt eingestellt, die maximalen Kosten seien derzeit aber mit maximal 305 000 Euro ermittelt.

Kein Problem mit dem Landschaftsschutz

Die Fraktion Bündnis 90/Grüne sprach sich gegen dieses Vorhaben aus. Die Kosten und der Eingriff in die Natur seien zu groß. Auch müsste ein großer Teil der Fläche erst aus dem Landschaftsschutzgebiet gelöst werden. Man solle der Natur freies Spiel lassen, forderte Barbara Sahlmann. Dem widersprach Ernsting. Das sei nicht der Fall, die Gestaltung sei auf Basis des Bebauungsplans festgelegt, wo das Areal als Parkanlage festgesetzt sei. Sowohl mit der Naturschutz- als auch mit der Denkmalbehörde sei alles abgesprochen, dort bestehe auch großes Interesse an dem Vorhaben.

Ingo Sommer, sachkundiger Einwohner für die SPD und Mitarbeiter der Stiftung Denkmalschutz hatte kein Verständnis für Sahlmanns Wunsch: „Man kann nicht sagen, dass man der Natur hier freien Lauf lässt. Es geht um ein alte Herrenhaus, das in seinen Fundamenten noch vorhanden ist. Die Bürger sollen erkennen, was für eine Besonderheit sie haben. Es ist eine Schande, dass diese Ruine hier schon so lange unverändert liegt.“ Er betonte: „Man muss nicht nur die Natur schützen, man muss auch die Kulturgeschichte schützen.“

Weiterer Austausch vor Umsetzung

Die Bündnis 90/Grünen brachten schließlich einen Alternativvorschlag unter anderem mit einer neuen Wegeführung und ohne Podest auf und empfahlen in der Folge ihren eigenen Antrag nicht für die Gemeindevertretung und enthielten sich, nur Michael Braun (BIK) unterstützte diesen. Doch auch für die Umsetzung konnten sie sich nicht entscheiden, obwohl Bürgermeister Michael Grubert ( SPD) versprach, dass es zuvor noch einmal eine Möglichkeit für den Ausschuss geben werde, sich mit dem Planer auszutauschen und die eigenen Vorschläge mit diesem zu diskutieren. Denn empfahlen sechs Mitglieder den Antrag, drei enthielten sich (Grüne und BIK).

Von Konstanze Kobel-Höller