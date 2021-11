Kleinmachnow

Der bekannte Schauspieler und Autor Hardy Krüger Jr. liest am kommenden Sonntag, 28. November, um 16 Uhr in den Kleinmachnower Neuen Kammerspielen aus seiner kürzlich erschienenen Biografie „Wendepunkte.

Darin thematisiert er unter anderem seine jahrelange Alkoholsucht und wie er persönliche Erfahrungen und Schicksalsschläge verarbeitet hat. Er spricht darüber, wie er neben vielen unvorhergesehenen Wendungen auch dem Tod mehrmals nahekam und wie er trotz allem seine Lebensfreude und Kraft zurückgewonnen hat. Begleitend zeigt Hardy Krüger Bilder und Filmaufnahmen aus seinem Leben.

Im Anschluss an die Lesung ist eine Expertendiskussion zum Thema „Sucht in unserer Gesellschaft“ geplant, an der auch Krügers Ehefrau Alice teilnehmen wird. Sie spricht aus der Perspektive einer Angehörigen, die während der Alkoholsucht an seiner Seite stand. Für die Besucher und Besucherinnen wird es die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Auch für Autogrammwünsche steht Hardy Krüger zur Verfügung.

Die Lesung ist eine Veranstaltung der Landesarbeitsgemeinschaft der Selbsthilfekontaktstellen, der AWO Selbsthilfekontaktstelle Potsdam-Mittelmark, des Dachverbandes Freie Suchtselbsthilfe und der Techniker Krankenkasse. Der Eintritt beträgt 10 Euro. Die Karten gibt es direkt bei den Kammerspielen. Es gilt 2G.

Von MAZ Online