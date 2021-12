Kleinmachnow

Bereits zum zweiten Mal aufgehoben wird die Ausschreibung für den geplante Erweiterung des Kleinmachnower Horts „Am Hochwald“, so Bürgermeister Michael Grubert (SPD). Auch der zweite Versuch habe zu hohe Voranschläge gebracht. „Die Kosten sind wieder exorbitant gestiegen“, so Grubert. Sei man mit 2,5 Millionen Euro für den Bau gestartet, so liege man mittlerweile bei mehr als 3,7 Millionen Euro für das gesamte Projekt.

Aufgrund der sinkenden Schülerzahlen möchte die Verwaltung der Gemeindevertretung außerdem eine neue Variante des Hortbaues für die fünften und sechsten Klassen der Grundschule „Auf dem Seeberg“ vorschlagen: Er soll nicht nach dem Architektenentwurf, sondern als Übergangslösung in Modulbauweise errichtet werden. Als bevorzugten Standort nennt Grubert dabei die Grünfläche neben dem Rathaus, direkt gegenüber der Schule. Alternativ kann er sich auch das Grundstück neben dem Jugendclub Carat vorstellen.

Der Bau war ursprünglich beschlossen worden, weil der Hort der Grundschule bereits im zweiten Schuljahr nur mehr mit einer Ausnahmegenehmigung betrieben werden konnte. Doch bevor die Umsetzung startete, hatte Grubert wegen sinkender Schülerzahlen eine Rückstellung des Vorhabens beantragt – erfolglos, denn auf Druck der Eltern und Schüler setzte sich die Gemeindevertretung mit der Realisierung des Gebäudes durch.

Da aktuell auch der Schulentwicklungsplan Kleinmachnows darstellt, dass mittelfristig aufgrund der sinkenden Kinderzahlen möglicherweise ein Schulstandort aufgegeben werden muss, präsentiert Grubert nun eine neue Variante.

Von Konstanze Kobel-Höller