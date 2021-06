Kleinmachnow

„Katzen und einen Hund hatte ich“, erzählt die Ur-Teltowerin Ursula Maurer. Nun fütterte die 86-Jährige aus einer Senioreneinrichtung am Kleinmachnower Rathausmarkt mit Hingabe Ziegenbock Othello. Ein lang angekündigter und ersehnter Besuch kam am Montag vorbei: Nach Monaten mit viel Einsamkeit war der rollende Zoo von Martin Tränkler zum Tagesbesuch bei den Senioren und bot drei Vorstellungen mit ordentlich Witz, viel Wissen und einigem Wuscheligem – ein gelungener Start in die hoffentlich zurückgewonnene Normalität.

Unterstützung für die Aktion kam von der Gemeinde Kleinmachnow. „Viele hatten früher Haustiere. Da kommen dann glückliche Erinnerungen an die Vierbeiner hoch“, sagte die Kleinmachnower Gleichstellungsbeauftragte Marion Höne.

Pferdi und Winniepu

Auf dem Parkplatz und im Hof vor dem Senvital bot sich ein noch nie da gewesenes Bild: Zwei Ziegen grasten genüsslich an der Hecke und in der Manege entspannten riesige Schildkröten sowie Pferdi und Winniepu, die beiden Alpakas mit den schönsten Augen der Welt. Sie ließen sich übrigens streicheln, ohne auch nur ein einziges Mal zu spucken.

Zwei 30 Kilogramm schwere Pythons konnte man streicheln und den Python-Nachwuchs durfte sich Ursula Maurer sogar um den Hals legen. Selbst ein kleines Krokodil ließ sich vorsichtig berühren – „tatsächlich hat das Jungtier schon eine große Klappe, das ist nämlich ein Weibchen“, ulkte der Moderator. Das lachende Publikum feuerte ihn weiter an.

Neben den Senioren durfte auch die Kindergartengruppe der Thomas-Morus-Gemeinde die erste Vorstellung begleiten. Senvital-Tanztherapeutin Gabi Bayertz hatte den seit 58 Jahren in der zweiten Generation tourenden mobilen Zoo eingeladen. Die Mitarbeiterin im Bereich Soziale Dienste arbeitete vor Corona mit den Kindern und Senioren gemeinsam an einem Theaterstück. „Wir wollen wieder Gruppenerlebnisse anbieten“, sagte der stellvertretende Einrichtungsleiter Robert Richter, „das ist heute ein besonderer Tag für uns.“ Noch einmal möchte man so ein Jahr wie das vergangene nicht erleben.

Von Gesine Michalsky