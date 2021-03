Kleinmachnow

Mit einer Gruppenausstellung meldet sich der Kleinmachnower Kunstverein „Die Brücke“ ab kommendem Wochenende wieder zurück: Unter dem Motto „ARTErhaltung“ wird eine Reihe Künstlerinnen und Künstler im Landarbeiterhaus Werke zeigen, die schon einmal Gäste hier waren. Zu sehen sein werden künstlerischer Handschriften, Malerei, Zeichnung, Grafik, Skulptur, Plastik und Videokunst.

So zeigt etwa die Berliner Grafikerin Marion Angulanza akribisch gezeichnete Graphitblätter mit überraschenden Störungen und der Brandenburger Maler Jan Beumelburg sinnliche Figurenstudien als übermalte Monotypien, kündigt der Verein an. In der 360°-Videoarbeit von Nadja Buttendorf und Sabrina Labis wird der Fingernagel zum Stativ einer Mini-Action-Cam, während von Keramikkünstlerin Katrin Neubert unter anderem fantastische und handwerklich aufwändige Objekte zu sehen sein werden, die von der Welt der Mikroben inspiriert sind.

Es handelt sich um eine Gruppenausstellung. Quelle: privat

Anne-Françoise Cart zeigt Malerei, die in den letzten Monaten entstanden ist und sowohl die Isolation im still gelegten Kunstbetrieb als auch den Zauber des Winters spiegeln und Kirstin Rabe kombiniert sensibel gesetzte Farbfelder mit handgeschöpften Papierstrukturen. Jörg Engelhardt repräsentiert die klassische Bildhauerkunst mit ironischen Tierskulpturen in Holz und Bronze, in den Bildern des Berliner Malers Mathias Roloff finden in altmeisterlicher Maltechnik surreale Begegnungen statt.

Die Ausstellung ist vom 14. März bis 25. April im Landarbeiterhaus im Zehlendorfer Damm 200 in Kleinmachnow live zu erleben, der Eintritt ist frei. Geöffnet ist sie jeweils samstags und sonntags von 14 bis 19 Uhr sowie nach Vereinbarung (Tel. 0173/811 24 51). Weitere Informationen zur Ausstellung sowie Hinweise zum Besuch gibt es unter bruecke-kleinmachnow.de. Es gelten die Abstands- und Hygieneregeln im Land Brandenburg.

