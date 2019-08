Kleinmachnow

Ein Mann hat einen Jugendlichen in Kleinmachnow geschlagen und ausgeraubt.

Der bislang unbekannte Täter, der in einer Gruppe unterwegs war, verlangte von dem 15-Jährigen, der in der Nacht zu Sonntag gegen 1.40 Uhr an einer Bushaltestelle in der Förster-Funke-Allee wartete, seine Bauchtasche zu zeigen. Er soll den Teenager dann ins Gesicht geschlagen und Kopfhörer aus der Tasche geraubt haben, teilte die Polizei mit.

Danach sei der Mann mit seinen Begleitern geflohen. Der Täter ist etwa 21 Jahre alt und 1,75 Meter groß. Er hat einen dunklen Dreitagebart, sprach mit osteuropäischem Akzent und trug ein schwarzes, nach hinten gezogenes, Basecap sowie ein schwarzes langes Oberteil und eine dunkle Hose.

Hinweise zu Tat oder Täter an die Polizei unter Tel. 0331/55 08 0.

Von MAZonline