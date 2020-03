Kleinmachnow: Straßen stehen kurz vor dem Ausbau

Kleinmachnow

Für den geplanten Straßenumbau in der Kleinmachnower Sommerfeldsiedlung soll bis zum Mai ein Errichtungsbeschluss vorliegen, wie die Straßen saniert werden sollen. Das kündigte Bauamtsleiter Jörg Ernsting in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses am Montag an. Die Entwurfsplanung soll das Planungsbüro PST erarbeiten, das unter mehreren Bewerbern ausgewählt wurde. Bereits beschlossen ist, dass die Querschnitte der Straßen erhalten bleiben. Nach der jüngsten Gesetzesänderung dürfen die Anwohner nicht mehr an den Kosten des Straßenausbaus beteiligt werden. An den Kosten für die Herstellung der Grundstückszufahrten werden die Anlieger aber weiterhin beteiligt.

Gemeinde legt Musterfläche an

Geklärt werden soll jetzt noch, ob die neue Fahrbahn in Beton oder Asphalt verlegt wird und die Seitenbereiche eine wassergebundene Decke oder nicht erhalten sollen. Ebenso ist wohl noch offen, ob die Straßen mit neuen sogenannten Schinkelleuchten oder Laternen im DDR-Design ausgeleuchtet werden. Zur künftigen Gestaltung der Randbereiche sollen in der Straße Brodberg verschiedene Modelle zur Anschauung verlegt werden. Sobald die Vorzugsvariante feststeht, sollen die übrigen Alternativen wieder abgebaut werden, sagte Ernsting.

Bevor die Musterfläche angelegt wird, soll es noch einmal eine Bürgerinformation geben. Die Gemeinde geht davon aus, dass im nächsten Jahr die ersten Straßen ausgebaut werden könnten.

Von Heinz Helwig