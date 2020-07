Kleinmachnow

Etwas flau im Magen war Romi Parkash-Ahmad schon, als sie Anfang Juni nach der Corona-Lockerung mit ihrer Familie ihr indisches Restaurant „Bapu“ gegenüber der Kleinmachnower Schleuse eröffnete. Schließlich hatte indische Küche gegen traditionelle deutsche Gastlichkeit des vormaligen Lokals „Zur Schleuse“ anzukämpfen. Auch die Kleinmachnower beäugten zunächst etwas zurückhaltend die Wandlung ihres bekannten Wirtshauses. Doch dann siegte die Neugier über die Skepsis.

Deutsche Küche hätte nicht gepasst

Nach fünf Wochen ist es schon nicht ganz einfach, ungeachtet der Hygieneregeln einen Platz im Restaurant zu bekommen. „Ich wollte anfangs auch deutsche Küche ins Angebot aufnehmen. Aber ich kann nicht deutsch kochen“, sagt die Inderin mit einem leicht entschuldigenden Unterton. Das hätte allerdings auch nicht ins Ambiente des komplett umgestalteten Hauses gepasst.

Vier Köche eigens aus Indien eingeflogen Die ersten Gespräche zur Übernahme des Gasthofes „Zur Schleuse“ führte die Familie Parkash-Ahmad mit der Familie Lassotta bereits zu Pfingsten 2019. Die Gaststätte wechselte am 15. November ihre Inhaber. Eröffnen wollte Romi Parkash-Ahmad ihr indisches Spezialitätenrestaurant bereits im April dieses Jahres. Die Corona-Krise machte ihr einen Strich durch die Rechnung. Im Restaurant arbeiten rund 20 Angestellte, darunter die beiden Söhne Haroon (24) und Farhan (35) sowie die Tochter Rehan. Die vier Köche – jeweils einer aus jeder Himmelsrichtung Indiens – wurden extra von dort nach Kleinmachnow eingeflogen. Ein Restaurator überwachte sämtliche Umbauten im und am Haus, da das Gebäude unter Denkmalschutz steht. Zur Eröffnung der Kleinmachnower Schleuse und des Teltowkanals am 2. Juni 1906 soll Kaiser Wilhelm II. im damaligen Gasthof ein Aal-Gericht gegessen haben. Zum Restaurant gehört noch eine kleine Pension mit vier Zimmern und einer Familiensuite. Die Gäste sind meist Mitarbeiter von Firmen, Geschäftsleute, aber auch einige Touristen. In der alten Remise sollen Ferienwohnungen eingerichtet werden, so dass das „Bapu“ einmal insgesamt 20 Zimmer zur Übernachtung anbieten kann. Außerdem soll der frühere Spiegelsaal, der 1945 zerstört wurde, originalgetreu wieder aufgebaut werden. Er soll der Gemeinde Kleinmachnow sowie Privatpersonen für verschiedene Anlässe zur Verfügung gestellt werden. Das Außengelände soll Ende des nächsten Jahres komplett erneuert sein. Die Skulpturen im Außenbereich stammen aus Bali und Indonesien. Das „Bapu“ bietet rund 80 Plätze im Haus und etwa 100 Plätze im Außenbereich an, die unter Einhaltung der Hygienevorschriften eingeschränkt genutzt werden können. Das Grundstück ist etwa 5400 Quadratmeter groß. Davon sind rund 1800 Quadratmeter bebaut.

„Bapu“ bedeutet soviel wie „Väterchen“ und soll ein symbolischer Dank an ihren Vater sein, von dem Parkash-Ahmad viel gelernt hat. Der Spezialitätenkoch war 1971 mit seiner Familie als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen und hatte in Berlin das erste indische Restaurant „Calcutta“ eröffnet. Auch Parkash-Ahmad hatte Ende der 1990-er Jahre mit ihrem Ehemann Mubarik für mehrere Jahre in Berlin- Schöneberg das „Yogi-Haus“ geführt.

Keine Konkurrenz zum „ Taj Mahal “

Jetzt ist sie neben der Gastronomin Mitinhaberin eines Großhandels mit indischen Lebensmitteln, der indische Restaurants im Großraum Berlin sowie in Europa mit originalen Zutaten aus der Heimat sowie mit gastronomischer Ausstattung beliefert – darunter auch das „ Taj Mahal“ in Stahnsdorf. „Wir sehen uns nicht als Konkurrenten. Das , Taj Mahal’ hat seine Gäste aus Stahnsdorf und Teltow. Zu uns kommen die Kleinmachnower.“

Alles erinnert an Mahatma Gandhi

Mehr noch verehrt Romi Parkash-Ahmad den gewaltlosen Revolutionsführer Mahatma Gandhi, der vom indischen Volk „Bapu“ genannt wurde. Sein Konterfei ist an der geschnitzten Holztheke sowie auf den Eingangsschildern und -tafeln des Restaurants zu sehen. An jedem Tisch kann der Gast einen Spruch des Rechtsanwaltes, Publizisten und Pazifisten lesen.

Romi Parkash-Ahmad hat ihr indisches Spezialitätenrestaurant „Bapu“ nach dem Ehrennamen des Anführers der gewaltlosen indischen Unabhängigkeitsbewegung, Mahatma Gandhi, benannt. Quelle: Heinz Helwig

Eher zufällig war Romi Parkash-Ahmad beim Vorbeifahren auf die Gasthäuser an der Schleuse mit ihren Fachwerkkonstruktionen gestoßen. „Ich fühlte mich wie in Bayern in einer anderen Zeit und einer anderen Welt.“ Ursprünglich hatte sie sich für die „Waldschänke“ beworben. Die Übernahme scheiterte an der kurzen Pachtdauer von fünf Jahren, die die Gemeinde Stahnsdorf bis jetzt nicht verlängert hat. Darauf bot ihr die Gastwirtsfamilie Lassotta, die die „Waldschänke“ und die „Schleuse“ betrieben hatte, beide Häuser aber inzwischen aus gesundheitlichen Gründen aufgab, die „Schleuse“ an.

Von Heinz Helwig