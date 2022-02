Kleinmachnow

Für den langfristigen Erhalt der Kleinmachnower „Grundschule Auf dem Seeberg“ setzt sich eine Petition mit dem Namen „Die modernste Schule in Kleinmachnow ist in Gefahr!“ ein, die bereits innerhalb der ersten drei Tage von mehr als 630 Mal unterzeichnet wurde, rund 380 Unterzeichner davon kommen aus Kleinmachnow.

Konkret fordern die Initiatoren der Open Petition, die Freunde der Seeberg-Schule e.V., dass die Schule zweizügig bestehen bleibt und dass die vom Schulamt vorgesehenen sechs ersten Klassen für das kommende Schuljahr gleichmäßig auf die drei staatlichen Grundschulen Kleinmachnows verteilt werden.

„Kleinmachnow muss sich drei staatliche Grundschulen leisten“

Begründet wird das damit, dass es sich bei der Schule um die modernste Grund in der Gemeinde handle, dass sie für „Gemeinsames Lernen“ stehe und die Inklusion lebe und dass sie in einem „einzigartigen Tandem mit dem Hort am Hochwald auf Augenhöhe zusammenarbeitet.“

Bildung sei ein Menschenrecht, heißt es weiter. „Als selbsternannte ,kinderfreundliche’ Gemeinde mit 80 Millionen Euro Rücklagen kann und muss sich Kleinmachnow drei staatlichen Grundschulen leisten.“ Die im brandenburgischen Schulgesetz vorgesehene möglichst wohnungsnahe Betreuung sei nur mit drei staatlichen Grundschulen sicherzustellen, argumentieren die Initiatoren. „Auch um sicherzustellen, dass der Schulweg der Kinder nach dem Prinzip ,kurze Beine – kurze Wege’ für alle betroffenen Kinder gewährleistet bleibt.“ Zudem müssten Freundschaften aus der Kindergartenzeit und Schulfreundschaften aus der Nachbarschaft, die einen gemeinsamen sicheren Schulweg haben, möglich bleiben.

Kleinmachnows Bürgermeister Michael Grubert hatte im Zusammenhang mit der Kita- und Schulentwicklungsplanung angekündigt, dass aufgrund der rückgängigen Schülerzahlen mittelfristig vermutlich nicht alle drei kommunalen Grundschulen behalten werden könnten. Zusätzlich gibt es noch drei private Schulen in Kleinmachnow, die ebenfalls Kinder abziehen: Die Waldorfschule, der Hoffbauer-Campus und die Berlin Brandenburg International School. Die Seeberg-Schule ist mit nur zwei Zügen die kleinste Einrichtung der Gemeinde. Am Dienstagabend tagt eine Arbeitsgruppe der Gemeindevertretung zur Kita- und Schulentwicklungsplanung.

Auch der Hortneubau „Am Hochwald“, der als Erweiterung für die fünften und sechsten Klassen der Grundschule Auf dem Seeberg dienen sollte, wurde im Februar von der Gemeindevertretung nach zähem Ringen gestoppt – ebenfalls aufgrund der sinkenden Schülerzahlen. Über eine Alternative in Form eines Modulbaus oder einer Containerlösung neben dem Rathaus wird noch diskutiert.

Von Konstanze Kobel-Höller