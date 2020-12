Kleinmachnow/Stahnsdorf

„Die leuchtenden Kinderaugen“, sind der Grund, weshalb Michael Müller (55) aus Kleinmachnow seit 20 Jahren sein Haus am Hasenkamp jährlich zu einem Weihnachtsland umgestaltet. Weihnachtsmänner beginnen zu singen und zu tanzen, sobald man an ihnen vorbeigeht, Lichterketten leuchten, ein Weihnachtsmann fährt mit dem Schlitten das Dach hinunter, ein anderer sitzt in einem Ballon. Überall sind Weihnachtsmänner, Rentiere, Schneemänner, Sterne. Müllers neueste Errungenschaften: Eine aufblasbare Tanne und ein Weihnachtsmann im Kamin, der „mit einem spektakulären Dachspaziergang“ befestigt wurde. Der gesamte Garten, das ganze Haus stehen im Zeichen des Festes, sogar die Fassade wird mit einer Projektion angestrahlt.

Besuch von Kindergartengruppen

Schon längst ist sein Haus bekannt: „Kindergartengruppen machen Ausflüge hierher“, sagt er stolz. Schon allein deswegen bleibt alles auch tagsüber an. „Und sonst fallen ja auch die Tiere zusammen.“ Ab 20 Uhr abends singen allerdings die Weihnachtsmänner nicht mehr, räumt er ein. Was ihn das Leuchten, Blinken, Tanzen und Singen zusätzlich kostet, weiß Müller nicht. „Ich guck auch nicht auf den Stromzähler, ich möchte ja, dass es schöne Weihnachten sind.“ Und er scherzt: „Ich warte noch auf den Tag, an dem der Energieversorger abschaltet.“

Das Kleinmachnower Weihnachtshaus von Michael Müller. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Zwei Wochen vor dem ersten Advent geht es los

Der Aufbau dauert seine Zeit. Mit den vielen kleinen Sachen fängt er zwei Wochen vor dem ersten Adventswochenende an. Jeden Tag nimmt er sich dann ein paar Stunden nach seiner Arbeit als „Küchenmicha“ Zeit, am Wochenende sind es mehr. Dann wird von hinten nach vorn, von groß nach klein dekoriert, auch wird die Hecke geschnitten, bevor die Lichterketten draufkommen. Die Leute würden dabei ganz genau beobachten, was jedes Jahr neu dazu kommt oder was fehlt, erzählt er. „Ich werde praktisch jedes Mal angesprochen, wenn ich vor dem Haus bin.“

Auch seine sechs Jahre alte Tochter Spencer Malia Walter hilft. Dieses Jahre hat sie mit angepackt, als der neue Weihnachtsbaum aufgestellt wurde. Sie selbst ist sich nicht sicher, ob sie später auch einmal so viel Aufwand betreiben möchte: Sie wird mal „ein bisschen“ schmücken, sagt sie. „Damit ich nicht so viel zum Aufräumen habe.“

Die Tanne ist eine Neuerwerbung in diesem Jahr. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Besuch vom Ordnungsamt

Michael Müllers Haus bleibt bis Mitte Januar dekoriert, es wird erst nach dem russisch-orthodoxen Fest wieder in den Normalzustand versetzt – so das Ordnungsamt will. Denn von dessen Mitarbeitern wurde der „Küchenmicha“ im Dezember besucht: Er solle die Musik der Weihnachtsmänner abschalten und den bunten Bogen vor dem Eingang von öffentlichem Grund und Bogen entfernen. Nun wartet er auf die schriftliche Aufforderung und möglicherweise auch die Bekanntgabe über die Höhe des zu zahlenden Ordnungsgeldes. Eine Spendenbox für das Ordnungsamt und eine weitere für die Krebshilfe hat er sicherheitshalber schon aufgestellt.

Das Ordnungsamt möchte, dass Michael Müller den Bogen entfernt – und den singen Weihnachtsmännern den Ton abdreht. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Schneekanone steht bereit

In der Zwischenzeit hofft er noch auf einen ganz besonderen Coup: Im Vorjahr hat er sich drei Schneekanonen angeschafft, die noch nie zum Einsatz kamen. Minus vier oder fünf Grad Celsius hätte er dafür gerne, tagsüber, damit die weiße Pracht nicht gleich wieder schmilzt. Aber dann möchte er sein Grundstück, die Hecken und auf den Fußweg in eine Schneelandschaft verwandeln, den Gehweg räumen und streuen. Das würde sein Weihnachtswunderland perfekt machen.

In Stahnsdorf sorgt unterdessen Manuela Cassube (52) für Lichterglanz. „Das machen wir, seitdem wir hier wohnen, seit 14 oder 15 Jahren. Und davor in der Alten Potsdamer Landstraße. Es ist immer mehr geworden“, erzählt sie. Eine der ersten Figuren war ein Weihnachtsmann, der früher singen und tanzen konnte. „Da haben die Kinder geklingelt und gefragt, ob wie ihn anschalten können.“ Diesmal war ihr das Dekorieren zu Weihnachten besonders wichtig: Normalerweise ist die Straße zu Halloween sehr aktiv. „Dieses Jahr sollten sich aber alle zurückhalten und die Kinder waren traurig und haben gefragt, ob ich wenigstens zu Weihnachten was mache.“ Doch auch sie merkt Corona. Weniger Kinder als sonst fragen, ob sie vielleicht schon früher die Beleuchtung anschalten kann, die normalerweise ab 16 Uhr beginnt und gegen 22 Uhr abgeschaltet wird.

50 bis 60 Teile schmücken ihren Garten und ihr Haus, davon 20 bis 30 große. Auch im Haus geht es weiter, versichert Cassube: Wer die Treppe hoch geht, wird von Weihnachtsmännern begleitet, die Regale sind dekoriert, in den Fluren finden sich Adventskalender. Am liebsten hat sie selbst den Weihnachtsmann, auch wenn er nicht mehr singt und tanzt, die Zuckerstange und die Schneemänner. Neu ist in diesem Jahr ein großer Eisbär.

Das Stahnsdorfer Weihnachtshaus von Manuela Cassube. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Jugendliche klauen immer wieder Teile

Doch nicht immer alles ist ein Zuckerschlecken. Wenn nämlich Jugendliche sich einen Spaß daraus machen, Figuren kaputt zu machen, wie etwa zu Halloween, als zehn der Hexen und Kürbisse geklaut und im Wald verbrannt wurden. Doch das hält Manuela Cassube nicht davon ab, wieder neue Pläne zu machen. Gern hätte sie in Zukunft noch einen großen Nussknacker oder einen Schlitten mit Rentieren für Weihnachten. „Es gibt so viele schöne Sachen.“ Das wäre schließlich „neue Freude für die Kinder“, sagt die Mutter eines Zwölf- und eines Achtjährigen. Denn deswegen macht sie das: Damit die Kinder sich freuen, natürlich alle, die vorbeikommen.

Dafür nimmt sie auch in Kauf, dass sie während der Weihnachtszeit deutlich mehr Strom als sonst verbraucht: 1200 Kilowattstunden sind es. „Aber wir haben ja eine Solaranlage auf dem Dach.“

