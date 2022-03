Region Teltow/Werder

Die Vor- und Nachteile der Angebote zur Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine in Kleinmachnow und Stahnsdorf untersucht der Landkreis Potsdam-Mittelmark momentan. In Werder könnte unterdessen eine Unterkunft für unbegleitete Minderjährige entstehen.

Unterbringung ukrainischer Geflüchteter: Begehung des Telekom-Geländes in Stahnsdorf

Mitte dieser Woche hat die Begehung des Telekom-Geländes in Stahnsdorf durch Kreismitarbeiter stattgefunden, so Gerlinde Ritouet-Steiner von der DLE (Deutsche Landentwicklung), die den Eigentümer vertritt. In den Kasernengebäuden 1 bis 4 gebe es demnach wohl die Möglichkeit, Geflüchtete unterzubringen. Die geschätzt 100 Räume bewegen sich dabei in Größen von 15 bis 100 Quadratmetern.

Das ehemalige Hauptgebäude des Telekom-Geländes in Stahnsdorf. Quelle: Gemeinde Stahnsdorf

Es handle sich bei den Häusern allerdings um Bürogebäude, gibt sie zu bedenken. Nicht nur, dass bis auf ein paar Teeküchen alle Räume erst möbliert werden müssten – es gibt auch abgesehen von Toiletten keine weiteren Sanitärräume. Die Kreis-Mitarbeiter hätten daher bei der Begehung eine Containerlösung für die Duschen angedacht, so Ritouet-Steiner. Positiv ist hingegen, dass Wasser, Strom und Heizung funktionieren, da die Häuser aktuell wegen bestehender Mieter auch betrieben werden.

DLE ist interessiert an der Unterbringung ukrainischer Geflüchteter

Wie es weitergeht, weiß die DLE aber noch nicht. Vom Kreis sei kein Termin für eine mögliche Rückmeldung angegeben worden. Auch Geld sei noch nicht Thema gewesen. Vom Unternehmen liegt allerdings noch ein früheres Angebot von 7 Euro netto plus Nebenkosten im Kreis auf, als das Gesundheitsamt vor rund einem Jahr an dem Gelände interessiert war. Ob die Miete aber in Stein gemeißelt ist, werde man noch sehen, so Sprecher André Schlüter.

Die DLE ist an der Unterbringung von ukrainischen Geflüchteten auf dem Gelände „auf alle Fälle interessiert“, so Gerlinde Ritouet-Steiner, die sich sicher ist, auch die Inhaber davon überzeugen zu können. „Wir würden das als guten Beitrag in der Krise sehen.“ Zur Verfügung stehen würde die Unterkunft rund eineinhalb Jahre. Die DLE sei zwar gerade im Bebauungsplanverfahren für das Areal, aber die Verträge der aktuellen Mieter liefen in etwa gleich lang.

Früheres NH-Hotel Kleinmachnow: Licht und Schatten

Nur bis 1. Oktober könnten die Geflüchteten dagegen im ehemaligen NH-Hotel in Kleinmachnow wohnen, so Kreissprecher Kai-Uwe Schwinzert. Das Gebäude sei den Schilderungen nach „eigentlich nicht nutzbar“. Zwar sei es trocken und „die Hülle“ sei in Ordnung, aber die Heizung sei komplett marode, und wie es genau um die Elektroanlagen, Wasser und Abwasser steht, sei noch in der Prüfung.

Auf der Plus-Seite des Hauses steht aber die Miete: „Der Eigentümer ist dem Landkreis sehr entgegengekommen“, so Kleinmachnows Bürgermeister Michael Grubert (SPD): Für den symbolischen Preis von einem Euro stelle dieser das Haus zur Verfügung. Rund 70 Plätze seien dort laut Grubert möglich, Schwinzert spricht von bis zu 150. „Es ist aber wirklich eine Abwägung“, so der Kreissprecher – die hohen Investitionen für die kurze Zeit gegen die 1-Euro-Miete.

Mögliche Unterkunft für unbegleitete Minderjährige in Werder

In Werder könnte unterdessen eine besondere Unterkunft entstehen: Sebastian Schinke, der Geschäftsführer des „KiEZ Inselparadies Petzow“ hat angeboten, ein Gebäude mit drei Etagen für unbegleitete Kinder und Jugendliche aus der Ukraine zur Verfügung zu stellen. 60 bis 80 Plätze wären das, sagt er im Gespräch mit der MAZ. Er kann sich hier eine Art Auffangstation vorstellen, wo strukturiert und betreut wird, oder aber, dass ein komplettes Kinderheim aufgenommen wird, vielleicht sogar mit den Betreuern. Ansonsten müssten diese aber vom Kreis organisiert werden, die Kräfte des Inselparadieses seien außerhalb der Ferien nicht verfügbar, so der Geschäftsführer.

Inselparadies-Geschäftsführer Sebastian Schinke (r) mit seinem Vorgänger, seinem Vater Gunter Schinke. Quelle: Luise Fröhlich

Zu den Mietkosten kann er noch nichts sagen: „Über das Geld haben wir noch gar nicht nachgedacht, das steht nicht im Vordergrund“, so Schinke. „Das muss natürlich irgendwie finanziert werden, aber wir wollen uns da nicht bereichern.“ Jetzt sei wichtig: „Wir können und wir wollen helfen.“ Bisher hat Sebastian Schinke aber nur den Vorschlag eingereicht – zunächst bei der Stadt Werder, um dann zu erfahren, dass der Landkreis der richtige Ansprechpartner gewesen wäre und man sich bei ihm melden wolle. Gespräche oder gar eine Begehung habe es nicht nicht gegeben, sagt er.

Fix ist dagegen schon, dass in Neuseddin Platz für ukrainische Geflüchtete geschaffen wird: Hier wird die bestehende Unterkunft um 230 000 Euro durch eine Containeranlage erweitert.

Von Konstanze Kobel-Höller