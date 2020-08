Kleinmachnow: Straße soll zum Vorplatz der Steinweg-Schule werden

Kleinmachnow

Alle Parkplätze vor der Kreismusikschule und dem Weinberg-Gymnasium möchte die Gemeinde Kleinmachnow zugunsten eines 2,50 Meter breiten Zwei-Richtungs-Radweges auf der südlichen Seite der Straße Am Weinberg opfern. Das sagt das „Integrierte Verkehrskonzept (IVK)“ der Kommune für das Weinbergviertel mit den Straßen „Am Weinberg“, „Schwarzer Weg“, „Im Tal“ und „Winzerweg“, das insgesamt mit Kosten von 1,04 Millionen Euro veranschlagt ist.

Der Fahrbahnbelag aus Granitpflaster sowie die Granitbordsteine seien denkmalgeschützt, sodass es keine Möglichkeit gebe, die extrem holprige Straße fahrradfreundlicher zu machen, so Jörg Ernsting vom Fachbereich Fachbereich Bauen. „Daran wird strikt festgehalten, es gibt keinen Spielraum.“ Der Radweg sei jedoch im Sinne der Schulwegsicherung sehr wichtig, da sich in dem Bereich fünf Schulen befinden, die von einer großen Zahl an Kindern und Jugendlichen mit dem Fahrrad angefahren werden. Autos sollen daher nach Umsetzung des Konzeptes nur mehr vom Zehlendorfer Damm bis zur Bushaltestelle parken dürfen.

Bäume müssen dem Radweg weichen

Eines der Probleme an der Planung: „Rund 28 Bäume müssen für den Radweg weg. Aber einen Tod muss man sterben“, so Ernsting. Man werde jedoch über den Vorschlag, wenigstens einige der Bäume einzubinden und umfahren zu lassen, nachzudenken. Noch bis Anfang 2021 soll für die betroffenen Bauabschnitte „Straße Am Weinberg“ und „Straße Schwarzer Weg“ eine Entwurfs- und Genehmigungsplanung erarbeitet und der Gemeindevertretung zur Beratung und Entscheidung vorgelegt werden.

Für die Rudolf-Breitscheid-Straße und den Steinweg wurde im Bauausschuss am Montagabend ebenfalls der aktuelle Stand des IVK – hier der Vorentwurfsplanung – präsentiert. Insgesamt sollen Planung und Baumaßnahmen hier rund 770 000 Euro kosten.

Vorplatz für Steinweg-Grundschule

Deutliche Veränderungen soll es dabei vor allem im Bereich der Steinweg-Grundschule geben: Der Abschnitt von rund 150 Metern länge soll zu einer Art „ Vorplatz“ der Schule werden und als verkehrsberuhigter Bereich ausgewiesen werden. Laut Konzept soll die Fahrbahn hier aufgepflastert werden, versetzte Baumpflanzen, eine sich schlängelnde Entwässerungsrinne und sich abwechselnde Materialien sollen den Straßenraum gestalten. Auch das Aufstellen von Sitzbänken wird angeregt.

Angedacht sind dennoch in beiden Fahrtrichtungen auch Elternparkplätze, damit Kinder vor der Schule unkompliziert aussteigen können. Hilke Masch ( FDP) zeigte dafür wenig Verständnis: „Ich finde, dieser Kinder-Lieferdienst ist wirklich die Pest. Diese Parkplätze sind ja auch nur zehn Minuten am Tag interessant. Ich halte das für Unfug.“ Angelika Scheib ( CDU) plädierte auf Vertrauen: „Ich finde, wir haben das vor der Eigenherd-Grundschule wunderbar geschafft, dass dort ein einheitlicher Straßenraum gestaltet wurde.“

Von Konstanze Kobel-Höller